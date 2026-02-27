Конец Вселенной будет тихим: ученые назвали новый срок ее существования

Вселенная / © Unsplash

Астрофизики представили новую модель завершения эволюции Вселенной. Согласно гипотезе, ее финал будет не внезапным катаклизмом, а длительным процессом постепенной потери массы космическими объектами.

Исследование подготовили астрофизик Гайно Фальке, квантовый физик Майкл Вондрак и математик Вальтер ван Суйлеком. В своей работе они предполагают, что механизмы, подобные излучению Хокинга, могут действовать не только вблизи черных дыр, но и в белых карликах и нейтронных звездах. Если эта модель правильная, любой сверхплотный объект с сильным гравитационным полем со временем будет терять массу.

По расчетам авторов, верхняя оценка продолжительности существования Вселенной составляет примерно 10^78 лет. Это значительно меньше предыдущих оценок — около 10^1100 лет. Белый карлик или сверхмассивная черная дыра могут просуществовать почти до этого предела, тогда как нейтронные звезды и черные дыры звездной массы, согласно модели, исчезнут раньше — ориентировочно через 10^67 лет.

Модель учитывает эффекты гравитационного криволинейного излучения и образования пар частиц в сильных гравитационных полях. У белых карликов и нейтронных звезд это проявляется как поверхностная эмиссия частиц, тогда как черные дыры частично повторно поглощают излученное, что продлевает их существование.

Таким образом, во временных масштабах, измеряемых десятками порядков величины, сверхплотные космические объекты постепенно потеряют массу вследствие квантовых процессов. Согласно этой гипотезе, завершение эволюции Вселенной будет не взрывным, а медленным и постепенным.

