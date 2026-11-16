Конец Вселенной может наступить неожиданно: ученые допустили жуткий сценарий

Космос / © Associated Press

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Физики предполагают, что космос может в мгновение ока исчезнуть, если в нем возникнет и начнет расти со скоростью светлый пузырь «настоящего вакуума». В то же время у исследователей есть способ проверить эту теорию, ища следы таких пузырей вблизи черных дыр.

Об этом сообщает New Scientist.

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По данным ученых, в космосе нет идеальной пустоты. Даже в самых пустых участках пространства есть невидимые поля, энергия и постоянно возникающие и исчезающие микроскопические частицы. Итак, вакуум — это не полный пустошь, а просто место с минимально возможным запасом энергии.

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Однако ученые предполагают, что наш космос находится в состоянии так называемого «ложного вакуума» — его энергия минимальна лишь на первый взгляд, но может упасть еще ниже (до уровня «настоящего вакуума»).

Физики сравнивают это с яйцом на дне миски: оно вроде бы лежит в самой низкой точке, но если встряхнуть сосуд, яйцо перекатится через край и упадет еще ниже — на пол.

Переход Вселенной из ложного вакуума в настоящий называют вакуумным распадом. По законам квантовой физики, это может произойти само по себе из-за «квантового туннелирования» — явления, когда микроскопическая частица внезапно проходит через препятствие (как сквозь стенку миски). Для одной частицы шанс на это мизерный, но поскольку в космосе их бесчисленное количество, такие скачки иногда случаются.

Если частица проникнет в «настоящий вакуум», в пространстве появится крошечный пузырь. Если она окажется слишком малой, то сразу сожмется и исчезнет. Однако при определенных условиях пузырь начнет раздуваться со скоростью света, поглощая все вокруг.

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Законы физики внутри нее могут быть совсем другими, что, по расчетам ученых, полностью разрушит привычную нам Вселенную. При этом человечество даже не успеет заметить приближение крушения, ведь она будет двигаться со скоростью света.

Хотя увидеть приближение такого пузырька невозможно, ученые имеют два косвенных способа проверить, угрожает ли Вселенной вакуумный распад. Первый — сверхточное измерение базовых физических величин, в частности массы бозона Хиггса и силы сильного взаимодействия. Нынешние расчеты показывают, что космос находится на грани стабильности, но современным приборам недостает точности для окончательных выводов.

Второй способ — поиск микроскопических пузырьков настоящего вакуума, которые не способны уничтожить космос. По гипотезе физиков они могут возникать между двумя черными дырами во время их столкновения. Обычно черные дыры сразу поглощают эти пузырьки (поэтому Вселенная до сих пор существует).

Однако, если перед исчезновением несколько пузырьков успеют слиться, они образуют крошечные черные дыры — их ученые потенциально смогут зафиксировать, когда те начнут испаряться.

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Также в материале эту теорию сравнивают с фэнтезийным фильмом 1984 года «Бесконечная история». По сюжету мир в ленте поглощает таинственная сила под названием Ничто, а главный герой, мальчик Бастиан, успокаивает себя фразой: «Это не реально, это только история!». Впрочем, как говорится в публикации, современная квантовая физика предполагает, что подобное космическое ничто вполне может оказаться реальностью.

Напомним, в середине ноября на ночном небе можно будет увидеть яркое зрелище: Юпитер и Марс окажутся совсем рядом друг с другом. Планеты встретятся в созвездии Льва — разглядеть эту пару удастся даже в обычный бинокль.

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