Конец Вселенной наступит значительно раньше, чем думали ученые: физики шокировали прогнозом

До недавнего времени ученые верили в вечное расширение космоса, но новые данные Принстонского шокируют: мы на пороге «Большого сжатия». Темная энергия ослабевает, что может привести к коллапсу Вселенной значительно раньше прогнозируемых сроков.

Вселенная может завершить свое существование значительно раньше, чем предполагалось ранее — на триллионы лет быстрее. Причиной этого называют процесс, известный как «Большое сжатие».

Как говорится в исследовании, опубликованном в авторитетном журнале PNAS, решающую роль в возможном финале играет темная энергия — загадочная субстанция, которая составляет примерно 70% Вселенной и обеспечивает ее ускоренное расширение. В течение миллиардов лет она действовала как своеобразная антигравитационная сила, отдаляя галактики друг от друга. В то же время исследователи из Принстонского университета предполагают, что эта энергия может быть нестабильной и меняться со временем.

Ученые высказывают предположение, что темная энергия способна постепенно ослабевать или менять свои свойства. В таком случае расширение Вселенной не просто остановится, а сменится противоположным процессом — быстрым сжатием под воздействием гравитации.

Сценарий «Большого сжатия» Вселенной

Ранее модели типа ΛCDM предполагали, что Вселенная будет существовать десятки или даже сотни миллиардов лет, постепенно охлаждаясь. Однако новая математическая модель свидетельствует, что этап расширения может завершиться гораздо быстрее по космическим меркам — примерно в течение следующих 65 млн лет.

После этого начнется фаза сжатия, которая продлится от сотен миллионов до нескольких миллиардов лет, пока пространство и время снова не свернутся в чрезвычайно малую точку.

«Мы увидели, что темная энергия может начать распадаться уже в ближайшее время, что фундаментально меняет наше понимание эволюции космоса», — отметили авторы исследования из Принстона.

В то же время некоторые теоретические подходы допускают, что такой финал не обязательно является окончательным. Существуют гипотезы о цикличности Вселенной: после «Большого сжатия» может произойти новый «Большой взрыв», который начнет очередной цикл ее существования.

К слову, по оценкам ученых, Вселенная закончит свое существование не из-за катаклизма, а путем постепенного испарения. Согласно новой модели астрофизиков, объекты с мощной гравитацией — белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры — со временем теряют массу через квантовые процессы, подобные излучению Хокинга. Этот процесс будет тихим и длительным: сверхплотные тела просто медленно исчезнут, излучая частицы в космическое пространство.

