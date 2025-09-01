Конец Вселенной: новое исследование подтвердило пророческий прогноз Стивена Гокинга

Вселенная / © Freepik

Реклама

Чрезвычайное расширение Вселенной, выходящей за пределы человеческого восприятия, всегда усложняло прогнозирование его конца. Это делает выводы Стивена Гокинга еще более пророческими. Ученые долго размышляли над тем, что произойдет после того, как расширение прекратится: наступит ли сжатие, все ли поглотит гигантская черная дыра, или, возможно, вспышка Солнца приведет к концу всего.

Ответ на эти вопросы был найден благодаря старой теории Хокинга — одного из самых влиятельных физиков своего времени, пишет The Pulse .

Возможные сценарии конца Вселенной

Среди возможных сценариев конца Вселенной есть версия о том, что черная дыра поглотит все. Но не так, как представляют себе любители научной фантастики. Вселенная наполнена этими космическими пожирателями, уничтожающими все на своем пути: от звезд до планет и комет, даже свет не может вырваться из их гравитации. Поглощение всей Вселенной заняло бы миллиарды лет, если бы расширение вдруг остановилось.

Реклама

Конец Вселенной привел бы не только к исчезновению всей материи, но и к исчезновению понятия времени. Если черная дыра станет последним объектом в необъятном космосе (а ученые не знают, что происходит внутри нее), тогда не будет времени в привычном для нас понимании. С другой стороны, есть столько галактик, что NASA не может даже подсчитать их точное количество, только выдвигая теории. Все-таки будет ли поглощено абсолютно все? Гокинг считал, что нет.

Стивен Гокинг был прав

Долгое время ученые думали, что Вселенная может существовать почти вечно — примерно столько, сколько единица с 1100 нулями. Но новое исследование Совбудского университета в Нидерландах показывает, что «часы» могут остановиться гораздо раньше. Команда физика Михаэля Вондрака и математика Вальтера ван Суйлека разработала идею, которую впервые предложил Стивен Гокинг. Он считал, что черные дыры не растут бесконечно, как предполагала теория Эйнштейна, а постепенно теряют энергию и в конце концов исчезают.

Используя этот подход, исследователи рассчитали, что Вселенная может просуществовать «всего лишь» 10 в 78 степени лет — единица и 78 нулей. Все еще непостижимо долго, но гораздо меньше, чем считалось ранее. Чтобы проверить расчеты, ученые посмотрели, сколько времени понадобится самым упрямым звездам во Вселенной, чтобы разрушиться. Это дало им верхний предел существования материи.

Прогноз Гокинга

Земля не продержится и близко до этого срока. Гокинг когда-то предупреждал, что человечество может исчерпать ресурсы планеты всего за несколько сотен лет, превратив ее в огненный шар задолго до того, как погаснут звезды. В более широком масштабе есть еще одна загадка. Некоторые ученые считают, что темная энергия — сила, разрывающая Вселенную, — может ослабевать. Если это так, то вместо нескончаемого расширения Вселенная может однажды вновь схлопнуться.

Реклама

Каждые несколько миллионов лет на Земле происходит крушение, которое уничтожает прежние виды и создает новые экосистемы. Homo sapiens появился после одного из таких событий всего 300 000 лет назад — это крошечная доля от 4,5 миллиардов лет существования планеты. Но у человечества все еще может быть достаточно времени, чтобы выйти за пределы Солнечной системы.

К слову, по расчетам знаменитого физика и математика Исаака Ньютона, сделанным в 1704 году, конец света может наступить в 2060 году. Свои выводы он записал на листе бумаги наряду с математическими вычислениями.