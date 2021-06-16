Конкурс от NASA: помогите выбрать имя для манекена, который полетит на Луну

29 июня 2021 года объявят имя, которое победит.

США планируют вернуться на Луну в рамках программы Artemis. Первый тестовый полет запланирован на конец 2021 года. В этом полете на борту корабля Orion полетит манекен.

Как пишет NASA, полетит именно манекен потому, что необходимо протестировать все системы корабля Orion и ракеты-носителя SLS. Космическое агентство предлагает помочь в выборе имени для манекена.

Конкурс начинается 16 июня 2021 года, а завершится — 28 июня. 29 июня 2021 года будет объявлено имя, которое выбрали люди.

NASA дает на выбор 8 имен для манекена. 16 июня агентство будет просить пользователей социальных сетей проголосовать за одно из двух имен. Поэтому нужно будет отслеживать публикации NASA в социальных сетях. Победители каждой сетки соревнуются между собой до финального поединка, который состоится в понедельник, 28 июня.

Проголосовать за выбранное имя можно будет по ссылкам:

Страница NASA в твиттере. Страница NASA в фейсбуке. Страница NASA в инстаграми.

Напомним, NASA показало ракету для полета на Луну. Ракета выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион".

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