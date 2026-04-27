"Континент-призрак" подо льдом: ученые нашли в Антарктиде часть мира, старше Луны
Ученые Британской антарктической службы обнаружили под многокилометровым слоем льда остатки древнего мира.
Ученые нашли под толстым слоем льда в Антарктиде древний участок суши, которую назвали «континентом-призраком». Исследование Британской антарктической службы свидетельствует, что это остатки древнего мира, которые миллионы лет были скрыты и защищены льдом. На существование этого массива указали необычные розовые скалы, обнаруженные на поверхности.
Как ученые открыли «континент-призрак»
Исследователи смогли реконструировать скрытые структуры с помощью сейсмических карт, посылая звуковые волны через лед. Недавние сигналы оказались нетипично организованными и последовательными, что не отвечало известным моделям вулканических или тектонических образований.
В то же время на поверхности Антарктиды стали появляться характерные розовые скальные образования. Геологический анализ показал, что некоторые из этих пород датируются древнейшими периодами истории Земли, а в отдельных случаях старше Луны.
Какое происхождение «континента-призрака»
Ученые считают, что найденный массив суши не является поднимающимся снизу новым образованием. Это массивный кусок континентальной коры, вероятно, «давно потерянный двойник» Зеландии — почти полностью затопленный континент в Тихом океане.
Ранее эти регионы были соединены, однако из-за тектонических сил они разделились. В течение миллионов лет, пока Антарктида дрейфовала и охлаждалась, лед действовал как щит, защищая структуру от эрозии и скрывая ее от глаз.
Причины «появления» структуры именно сейчас
Континент оставался неподвижным, однако его обнаружение стало возможным благодаря сочетанию двух факторов:
усовершенствование передовых сейсмических инструментов;
изменения в ледовом покрове, вызванные окружающей средой, открывшие ранее скрытые геологические подсказки.
Сообщается, что это открытие изменяет понимание учеными в истории планеты, доказывая, что континенты находятся в постоянном движении — распадаются, дрейфуют и соединяются снова. Погребенный массив суши является рекордом мира, который существовал миллионы лет назад и потенциально мог быть домом для экосистем, которые сейчас считаются пропавшими.
Напомним, в африканской пустыне обнаружили окаменевшие останки гигантского динозавра с массивным гребнем, полностью опровергающим предыдущие теории жизни этих доисторических хищников.