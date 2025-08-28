Координата 0,0: что скрывает точка пересечения экватора и нулевого меридиана

Глобус / © Pexels

На карте Земли существует уникальное место с координатами 0° широты и 0° долготы. Именно оно считается «нулевой точкой» планеты. Но мало кто знает, что за этой отметкой стоит целая история.

Об этом сообщило издание T4.

Еще до конца XIX века каждая страна имела свой собственный нулевой меридиан: во Франции он проходил через Париж, в Китае — через Пекин. Это создавало хаос в морской навигации. Ситуацию решили в 1884 году на международной конференции в Вашингтоне: 25 государств договорились сделать главным меридиан, проходящий через Гринвич в Лондоне. А линию широты определили по экватору.

Географически точка 0,0 расположена посреди Атлантики, в Гвинейском заливе, в 600 километрах от западного побережья Африки. Там можно найти не сушу, а одинокий океанический буй с названием Станция 13010 — «Соул», что в переводе означает «Душа». Он входит в международную систему PIRATA и постоянно передает данные о температуре воды, влажности и ветре. Эту информацию используют ученые для прогнозов погоды и создания климатических моделей.

Станция 13010 — Соул. Фото: Graham Curran/CC BY-SA 4.0

Впрочем, в цифровом мире координата 0,0 известна под другим названием — «остров Ноль». Это вымышленное место, куда автоматически «попадают» все ошибочные адреса в онлайн-картах. Если сервис не может определить реальное расположение из-за неправильного или неполного адреса, он просто отправляет его в центр Атлантики. Это стало настолько распространенной курьезной проблемой, что волонтеры даже обозначили «остров Ноль» на карте, чтобы легче было отслеживать такие сбои.

