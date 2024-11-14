Коралл-гигант найден в Тихом океане: ученые шокированы его размером и возрастом

Коралл относится к виду Pavona clavus и является домом для креветок, крабов, рыб и других морских существ.

Исследователи обнаружили в Тихом океане самый большой в мире коралл. Причем это не коралловый риф, а множество связанных между собой крошечных существ, которые вместе образуют единый организм.

Об этом пишет BBC.

По оценкам ученых возраст мегакоралла, вероятно, больше 300 лет, а по размеру он больше синего кита.

Обнаружил гигантский коралл видеооператор, который работал на судне National Geographic. Команда изучала влияние изменения климата в отдаленных районах Тихого океана, в том числе на Соломоновых островах.

"Я занимался дайвингом в месте, где, согласно карте, произошло кораблекрушение, и тут я что-то увидел", — рассказал Ману Сан Феликс.

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Вместе с напарником они погрузились глубже, и увидели огромный коралл. По его словам, это было настолько неожиданно, как "увидеть собор под водой".

"Это очень эмоционально. Я почувствовал огромное уважение к чему-то, что оставалось на одном месте и выживало сотни лет. Я подумал: ух ты, это было здесь еще во времена Наполеона", – добавил он.

Коралл относится к виду Pavona clavus и является домом для креветок, крабов, рыб и других морских существ. Ученые измерили коралл под водой с помощью обычной рулетки. Его ширина составляет 34 м, длина — 32 м, а высота — 5,5 м. Это открытие тем более удивительно, что во всем мире кораллы подвергаются серьезному риску из-за повышения температуры воды в океанах.

Кораллы состоят из сотен тысяч живых организмов – полипов. Каждый из них имеет свое тело и рот, но они растут вместе как колония. Некоторые кораллы отращивают твердые внешние скелеты, и когда многие из них сливаются вместе, они образуют коралловый риф.

Некоторые из этих рифов могут простираться на огромные расстояния. Рифы образуют обширные структуры, которые служат домом для рыб и других морских видов.

По данным Всемирного экономического форума, коралловые рифы также являются основой жизнеобеспечения миллиарда человек, в том числе за счет поддержки туризма и рыболовства.

Мегакоралл был обнаружен на большей глубине, чем большая часть коралловых рифов. Возможно именно эта особенность защитила его от потепления поверхностных слоев воды.

"Хотя близлежащие мелководные рифы деградировали из-за потепления моря, наблюдение за этим большим здоровым коралловым оазисом в немного более глубоких водах является лучом надежды", – отметил член команды National Geographic и специалист по кораллам Эрик Браун.

Напомним, ученые нашли первое насекомое в Африке, способное потреблять пластик. Личинки мучного червяка способны разрушать полистирол.

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