Коричневый карлик отправляет на Землю радиосигналы: что говорят ученые

Раньше сигналы, преодолевшие такое большое расстояние, не фиксировались.

Ученые зафиксировали необычные радиосигналы, поступающие от сверххолодной звезды. Подобные объекты не должны производить никаких радиосигналов, считают исследователи.

Об этом пишет LiveScience.

Объект T8 Dwarf WISE J062309.94-045624.6 (W0623) является коричневым карликом. Такие объекты по составу похожи на газовые гиганты, но могут синтезировать атомы водорода и в это же время не могут поддерживать полномасштабный ядерный синтез в своем ядре, как это делает большинство звезд.

Протозвезда W0623 расположена в 37 световых годах от Земли. Ее радиус в 0,65-0,95 раз больше, чем у Юпитера, а масса в 44 раза больше, чем у газового гиганта.

Поверхность W0623 имеет температуру 425 градусов по Цельсию, что достаточно мало, особенно для неудачной звезды.

В новом исследовании ученые обнаружили, что W0623 излучает слабые радиоволны. Раньше считалось, что на это способны только большие и горячие звезды.

Ранее астрономы из Университета Макгилла в Канаде и Индийского института наук смогли зафиксировать радиосигнал, исходящий от атомов водорода в далекой галактике.

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