Коронавирус свирепствовал в Азии 20 тысяч лет назад: доказательства ученых

Коронавирус свирепствовал в Азии 20 тысяч лет назад: доказательства ученых

Открытие ученых имеет важное значение с точки зрения пандемии COVID-19.

Ученые обнаружили доказательства того, что около 20 тысяч лет назад Восточную Азию охватила эпидемия коронавируса. Пандемия была достаточно разрушительной, поэтому в ДНК современного человека можно найти следы генных мутаций.

Исследователи считают, что эпидемия доминировала на протяжении многих лет, сообщает The New York Times.

Также читайте Ученые обнаружили сходство между воспалением мозга от коронавируса и болезнью Альцгеймера

Ученые под руководством биолога-эволюциониста из Университета Аризоны (США) Дэвида Энарда сравнили ДНК тысяч человек из 26 различных популяций по всему миру. Команда изучала комбинации генов, которые имеют решающее значение для коронавируса, но не для других видов патогенов. За время исследования генома жителей Восточной Азии ученые обнаружили, что 42 гена являются доминантными. Это доказывает, что люди в регионе адаптировались к древнему коронавирусу.

Ученые сделали вывод, что все 42 гена имеют почти одинаковое количество мутаций, а следовательно, все они быстро эволюционировали примерно в одно и то же время. По оценкам исследователей, эти гены развили свои противовирусные мутации около 20-25 тысяч лет назад. Процесс развития мутаций был достаточно долгим — он мог достигать нескольких веков. Это открытие удивило исследователей, поскольку население Восточной Азии в то время не было представлено плотными сообществами, а образовывало небольшие группы охотников-собирателей.

Специалисты сравнили гены жителей этого региона с генами представителей других популяций и не нашли следов подобных мутаций. Исследователи пришли к выводу, что пандемия древнего коронавируса, вероятно, охватила только Восточную Азию.

Напомним, команда ученых из Гонконга, которая создала знаменитого робота-гиноида Софию, запускает новую пилотную модель — робота-медсестру по имени Грейс (Grace). Такой робот может облегчить работу медицинского персонала во время пандемии.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку