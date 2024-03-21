Корову скрестили из ДНК человека: зачем это сделали ученые

Ученые считают, что этот способ производства инсулина мог бы конкурировать с имеющимися способами.

Ученым удалось создать корову, которая может производить человеческий инсулин в своем молоке, что в перспективе может повлечь за собой революцию в области получения этого жизненно важного лекарства.

Об этом пишет Neoscope.

Процесс создания подобных животных предполагает введение части человеческой ДНК в коровьи эмбрионы, что позволяет коровам вырабатывать инсулин в своем молоке — метод, использующий естественную эффективность молочных желез коровы для производства белка.

Этот прорыв значительно упрощает процесс, поскольку позволяет обойтись без дополнительной очистки для получения лекарства из проинсулина. Коровье молоко содержало значительное количество, что свидетельствует о возможности его масштабного производства. Только один литр такого молока может обеспечить десятки тысяч единиц инсулина.

В будущем исследователи намерены усовершенствовать этот процесс и в перспективе создать стадо коров, производящих инсулин. Этот метод может превзойти существующие технологии его производства, такие как использование генномодифицированных дрожжей и бактерий, особенно если его правильно масштабировать.

Ранее стало известно, что ученые из американского Университета Тафтса представили способ производства массовой клеточной жировой ткани для использования в пищевых продуктах. Они овладели новым методом выращивания продукта, похожим на жир животного происхождения, что позволит дополнить искусственное мясо искусственными жирами, то есть получить сало.

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