Косатки истребляют белых акул в ЮАР: экосистема под угрозой

Косатки / © Википедия

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Пара косаток, известных как Порт и Старборд, уже несколько лет охотится на белых акул у побережья Южной Африки, распаривая их, чтобы съесть печень. Это может существенно повлиять на численность хищников в регионе и повлечь за собой серьезные экологические изменения.

Об этом пишет sciencealert.

Ученые обнаружили, что после исчезновения белых акул из Фолс-Бэй, популяция морских котиков и семижаберных акул резко возросла. И это привело к уменьшению численности их добычи. Это подтверждает теорию экологических «пищевых каскадов», когда исчезновение верхнего хищника меняет всю экосистему.

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С 2000 года ученые наблюдали за акулами вблизи острова Сил-Айленд. До 2015 года популяция была стабильной, но затем резко сократилась. А с 2018 года белых акул в этом регионе больше не фиксировали. Совпадение это или нет, но именно в 2015 году на побережье начали находить мертвых акул без печени — следы атак Порта и Старборда.

Отсутствие акул позволило морским котикам быстро размножиться, а их избыточное количество стало негативно влиять на популяцию рыб. Также в регионе появились семижаберные акулы как конкуренты и возможные жертвы белых акул.

Подобные изменения являются частью естественных процессов, однако в современном мире они ускоряются из-за человеческой деятельности. Ученые считают, что кроме косаток, на исчезновение акул могли повлиять также чрезмерный лов рыбы, загрязнение океана и программы уничтожения акул.

Понимание этих изменений поможет лучше прогнозировать будущее экосистем и минимизировать негативное влияние человека на природу.

К слову, ранее ученые в США и Канаде были встревожены большим количеством мертвых больших белых акул с увеличенным мозгом, кооторые выбрасывались на пляжи Северной Америки.