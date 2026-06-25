Кошачий паразит заражает миллиарды людей, приводит к слепоте и может влиять на поведение: ученые бьют тревогу

Токсоплазмоз / © Credits

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Toxoplasma gondii — паразит, распространяющийся через кошачьи экскременты, — заражает миллиарды людей по всему миру, вызывает потерю зрения и другие серьезные осложнения и, по некоторым данным, способен даже изменять поведение человека.

Об этом сообщает издание Gizmodo со ссылкой на новое международное исследование, опубликованное в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Международная группа ученых призывает ВОЗ официально признать токсоплазмоз «забытой» тропической болезнью. По данным исследователей, в США носителем паразита является каждый десятый житель, а в эндемичных регионах — в частности, в Бразилии — он может встречаться у до 80% самых бедных слоев населения.

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«Мы видим, что, несмотря на прогресс в борьбе с другими запущенными тропическими заболеваниями, токсоплазмоз просто остается позади», — подчеркнула Джастин Смит, офтальмолог из Университета Флиндерса в Австралии и старший автор исследования.

Toxoplasma gondii — одноклеточный паразит, основным хозяином которого является кошка. В организм кошки он попадает через грызунов. Люди заражаются при контакте с кошачьими экскрементами, употреблении загрязненных продуктов и воды или недостаточно термически обработанного мяса.

Опасность для беременных и младенцев

Хотя в большинстве случаев заражение протекает бессимптомно, в отдельных случаях паразит может нанести серьёзный вред — особенно во время беременности.

«Большинство инфекций протекают в лёгкой форме или даже остаются незамеченными. Однако заражение во время беременности может иметь тяжелые последствия, поскольку паразит способен передаваться плоду», — пояснил Жуан Фуртадо, офтальмолог и исследователь Университета Сан-Паулу в Бразилии. — «Врожденный токсоплазмоз может привести к выкидышу, неврологическим повреждениям и пожизненному нарушению зрения».

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Опасность для глаз и мозга

Как отмечает Gizmodo, паразит нередко мигрирует в сетчатку глаза, вызывая её воспаление. Глазной токсоплазмоз является одной из основных причин инфекций сетчатки в мире. Без своевременного лечения болезнь может оставить рубцы на сетчатке и привести к необратимой потере зрения.

Кроме того, токсо известна своей способностью влиять на поведение грызунов — делать их менее осторожными и более склонными приближаться к кошкам. Некоторые исследования также указывают на то, что латентная форма инфекции может незаметно влиять на поведение и личность людей и даже повышать риск развития шизофрении или рака мозга. Впрочем, эти данные еще требуют подтверждения.

Почему токсоплазмоз должен получить статус забытой болезни

По мнению авторов исследования, токсоплазмоз соответствует всем критериям ВОЗ для запущенных тропических болезней.

«Она непропорционально сильно затрагивает людей, живущих в бедности; представляет значительную нагрузку в тропических и субтропических регионах; ее можно предотвратить и лечить с помощью мер общественного здравоохранения; и ей уделяется слишком мало внимания с учетом ее реального бремени», — отметил Фуртадо.

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Официальное признание открыло бы возможности для финансирования разработки вакцин и новых препаратов. На данный момент не существует ни одной коммерческой вакцины против токсоплазмоза, а доступные лекарства лишь сдерживают обострения, но не излечивают болезнь полностью.

Как защититься: советы учёных

Исследователи подчеркивают: владельцам кошек не стоит паниковать или отказываться от своих питомцев. Защититься от паразита можно с помощью простых мер.

«Тщательно готовьте мясо, мойте фрукты и овощи, мойте руки после контакта с сырым мясом, землёй или кошачьим лотком, избегайте употребления непроверенной воды и будьте особенно осторожны во время беременности», — советует Фуртадо.

В то же время ученый подчеркивает, что вся ответственность не может лежать исключительно на индивидуальном уровне: «Безопасные пищевые системы, чистая вода, санитария, дородовая помощь, доступ к диагностике и своевременное лечение — это коллективная ответственность. Именно поэтому токсоплазмоз следует рассматривать не только как индивидуальную инфекцию, но и как запущенную проблему общественного здравоохранения».

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