Кошки не успокаивают во время стресса: ученые обнаружили неожиданный эффект от объятий с питомцем

Кот / © pexels.com

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Домашние питомцы часто помогают людям чувствовать себя менее одинокими, однако в моменты сильного стресса их поддержка может действовать не так, как принято считать. Новое исследование показало, что объятия с кошками не только не уменьшают негативные эмоции, но в отдельных случаях могут даже усиливать их.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

К такому выводу пришли исследователи из Открытого университета в Нидерландах, изучавшие влияние общения с домашними животными на эмоциональное состояние людей в стрессовых ситуациях. В исследовании приняли участие владельцы кошек и собак. В течение пяти дней они десять раз в день заполняли анкеты, в которых сообщали о своем настроении, уровне стресса и контактах с домашними питомцами.

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Результаты показали, что в целом общение с животными вызывает положительные эмоции. В то же время в стрессовых ситуациях общение с домашними питомцами не защищало людей от ухудшения настроения.

По словам руководителя исследования, доктора Майка Янссенса, ученые не обнаружили доказательств того, что контакт с животными помогает нейтрализовать негативное воздействие стресса. Более того, среди владельцев кошек более высокий уровень взаимодействия с животным был связан с более сильным проявлением негативных эмоций.

Учёные отмечают, что причина может заключаться в особенностях общения с кошками. В отличие от собак, такое взаимодействие часто носит более пассивный и менее требовательный характер. По мнению одной из авторов исследования Санне Питерс, более эмоциональное взаимодействие с котом не всегда соответствует потребности человека в поддержке во время стресса.

В то же время исследователи отмечают: положительное влияние домашних животных на самочувствие остается реальным. Вероятно, оно связано не со способностью снижать стресс в конкретный момент, а с ощущением компании, меньшей одинокостью и эмоциональной близостью, которую люди получают от своих питомцев.

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Напомним, что привычка кошек вылизываться после контакта с человеком часто вызывает у хозяев вопросы. Эксперты отмечают, что за этим стоят запахи, комфорт и социальное поведение животных.

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