Космическая диверсия: как галактика смогла "выключить" звездообразование у соседки

Художественное изображение / © ESO

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Ученые зафиксировали, как одна галактика использует квазар — сверхмощное излучение от черной дыры — чтобы остановить образование новых звезд в соседней галактике.

Об этом сообщило ESO.

Международная команда астрономов, используя сверхмощные телескопы ALMA (Чили) и спектрограф VLT от Европейской южной обсерватории (ESO), впервые зафиксировала, как квазар — активное ядро галактики, питаемое сверхмассивной черной дырой — влияет на соседнюю галактику, разрушая ее способность формировать новые звезды.

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Столкновение произошло 11 миллиардов лет назад — тогда Вселенная была лишь на 18% от своего нынешнего возраста. Свет от этого космического конфликта только что достиг Земли. Астрономы зафиксировали момент, когда две галактики стремительно сближаются со скоростью более 500 км/с.

Квазар одной из галактик выпустил узкий, но мощный поток энергии, который пробился сквозь газовые слои соседней галактики. Именно эти газовые облака являются сырьем для образования новых звезд.

«Мы наблюдали квазар, который радикально меняет газовую структуру соседней галактики. Фотография — как застывший кадр космической агрессии», — отмечает доктор Паскье Нотердеме из Парижского астрофизического института.

Вследствие такого воздействия звездообразование в галактике-жертве практически остановилось. Впервые в истории ученые получили прямое доказательство того, что излучение квазара может не просто изменить химический состав межзвездного газа, а буквально уничтожить способность галактики к дальнейшему развитию.

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Однако агрессор также не остался неизменным. Под действием гравитационных сил газ, высвободившийся во время взаимодействия, начал поступать к центральной черной дыре квазара, усиливая ее активность. Это ускоряет внутренние процессы, изменяя ход эволюции обеих галактик: одна из них получает дополнительную энергию, другая — теряет шанс на звездообразование.

«Впервые в истории мы видим, как излучение квазара непосредственно разрушает внутреннюю структуру галактики», — отмечает Сергей Балашев из Института Иоффе.

Телескоп ALMA позволил отличить две галактики, которые ранее воспринимались как один объект, а спектрограф ESO помог точно оценить, как изменилась химия газов в галактике-жертве.

Астрономы уже планируют исследование похожих космических конфликтов с помощью нового Чрезвычайно большого телескопа (ELT), строительство которого продолжается в Чили.

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Напомним, в пустыне Руб-эль-Хали нашли город 5000-летней давности.