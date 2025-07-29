Космическая энергия вместо солнца: как жизнь может выживать под землей

Солнце / © Associated Press

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Космические лучи, обычно считающиеся угрозой для жизни, могут оказаться его источником — по крайней мере, под поверхностью планет. Новое исследование показывает, что высокоэнергетическое космическое излучение может снабжать микроорганизмы энергией в темных и холодных условиях, где отсутствует солнечный свет.

Исследование опубликовало Phys.org.

Группа ученых из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби, под руководством астрофизика Димитра Атри, смоделировала, как космические лучи влияют на подземные слои льда или воды. При соприкосновении с молекулами воды эти частицы приводят к радиолизу — процессу, в котором высвобожденные электроны могут быть использованы микроорганизмами в качестве источника энергии.

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Моделирование охватило разные тела Солнечной системы: ледяной спутник Сатурна Энцелад, Европу - спутник Юпитера, а также Марс. Самый высокий потенциал для подземной жизни обнаружен на Энцеладе, где толстые ледяные слои могут защищать жидкую воду и способствовать образованию энергии через радиолиз.

"Это открытие меняет наше представление о том, где может существовать жизнь", - отметил Атри.

По его словам, исследователи рассматривают возможность выживания микробной жизни не только на планетах с жидкой водой на поверхности, но и в средах, где вода скрыта под землей и активируется космическими лучами.

Авторы предлагают новую концепцию – радиолитическую зону пригодности для жизни. В отличие от классической "зоны Золотоволоски", эта модель не привязана к температуре.

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