Космическая опасность: к Земле приближается гигантский астероид

Космическое пространство снова напоминает о своей непредсказуемости. Уже 26 марта мимо нашей планеты на бешеной скорости около 37 332 километров в час промчится астероид размером с пассажирский автобус.

Об этом сообщает Newsweek.

Что известно об астероиде 2026 FB4 и его «соседях»

Космический камень, получивший официальное название 2026 FB4, имеет диаметр около 9 метров. По данным Лаборатории реактивного движения NASA, он приблизится к Земле на космически незначительное расстояние – всего 650 тысяч километров.

Однако это не единственный объект, который окажется вблизи нашей планеты в эти дни. Астрономы также отслеживают астероид 2026 FB3 размером с дом. Его диаметр составляет около 16 метров, а пролетит он в 2,8 миллиона километров от Земли. Кроме того, позже на этой неделе ожидается приближение еще трех подобных космических тел - 2026 FA3, 2026 FL4 и 2026 FX5.

«Если астероид упадет на Землю, масштабы разрушений будут в значительной степени зависеть от его размера и состава, а также от того, где именно он войдет в атмосферу», — отмечает издание.

Какие последствия может иметь падение астероида

Ученые успокаивают, что падение камня размером до 91 метра в океан вряд ли спровоцирует масштабное цунами, независимо от того, упадет он посреди большой воды или ближе к берегу. Если же такое тело разразится в воздухе над густонаселенным регионом, это может повлечь за собой незначительные повреждения зданий. Однако большие астероиды способны нанести серьезный ущерб, вплоть до разрушения жилых домов и выбитых окон.

NASA объясняет, что мелкие космические камни сталкиваются с Землей постоянно, но из-за своих крохотных размеров не наносят никакого вреда. Они просто сгорают в атмосфере, создавая прекрасное явление «падающих звезд».

Напомним, орбита Земли может потерпеть катастрофу . Ученые предлагают неожиданное решение для обеспечения безопасности космического пространства.