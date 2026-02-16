- Дата публикации
Космическая сенсация: NASA зафиксировало "кирпичики жизни", которые выбрасывает межзвездная комета
Благодаря данным космического телескопа NASA SPHEREx, ученые выяснили, что комета 3I/ATLAS выбрасывает в космос органические молекулы, которые считаются фундаментом для биологических процессов.
Межзвездная комета 3I/ATLAS, пролетевшая мимо Земли, выбросила в космос строительные блоки жизни.
Об этом сообщает Live Science.
В NASA заявили о том, что среди выбросивших комета органических молекул были метанол, цианид и метан. Эти молекулы имеют фундаментальное значение для биологических процессов на Земле, но могут также являться продуктом небиологических процессов. То есть обнаружение этих молекул не означает, что у кометы было инопланетное происхождение.
Ученые обнаружили комету 3I/ATLAS в июле 2025 года, когда заметили неизвестный объект, который пронесся со скоростью около 221 000 километров в час в пределах орбиты Юпитера. По мнению исследователей, она путешествует в космосе миллиарды лет, набирая скорость, пролетая мимо других звезд и туманностей. Пролетев мимо Солнца и достигнув самой близкой к нашей звезде точки (перигелия) в конце октября, комета в декабре приблизилась к нашей планете на расстояние около 270 миллионов километров.
Ранее сообщалось, что к Солнцу приближается новая комета, которая уже привлекла внимание астрономов. Это, прежде всего, связано с ее происхождением. Она входит в группу комет, которые в редких случаях становились очень яркими на короткое время.