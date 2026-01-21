- Дата публикации
Космическая загадка: в галактике Андромеды вдруг исчезла звезда
Массивный желтый сверхгигант исчез без взрыва и вспышки прямо на глазах у ученых
Мы привыкли, что смерть великих звезд — это грандиозное шоу со взрывом сверхновой, которое видно за миллионы световых лет. Но в соседней галактике Андромеды произошло несколько странно: массивный желтый сверхгигант просто исчез с радаров. Ученые подозревают, что мы стали свидетелями редкого явления — «неудачного сверхнового», когда звезда коллапсирует в черную дыру без взрыва.
Об этом пишет IFLScience со ссылкой на новые исследования.
Астрономы исследуют таинственное исчезновение звезды M31-2014-DS1. Желтый сверхгигант, масса которого превышала массу Солнца в 12 раз, сначала стал ярче в 2014 году, а затем, между 2014 и 2018 годами, просто исчез.
«Тихая» смерть
Обычно звезды такого размера завершают жизнь эффектно — взрывом сверхновой, после которой остается нейтронная звезда или черная дыра. Но в этом случае взрыва не последовало.
Одна из научных групп, проанализировав данные телескопа Джеймса Уэбба (JWST), выдвинула смелую гипотезу: это «неудачная сверхновая».
Как это работает?
Звезда коллапсирует под своим весом настолько быстро и мощно, что превращается в черную дыру сразу, «пропуская» этап взрыва.
На месте бывшего гиганта телескоп нашел лишь слабое красное свечение и пыльную оболочку. Ученые считают, что это остатки материи, медленно падающие в новорожденную черную дыру.
Космическая авария
Впрочем, другая группа исследователей призывает не торопиться с выводами. Их аргумент: если бы там образовалась черная дыра, она должна излучать рентгеновские лучи, поглощая материю. Но рентгеновские телескопы молчат.
Альтернативная версия — слияние двух звезд. Возможно, M31-2014-DS1 столкнулась с другой звездой, и этот процесс образовал настолько плотное облако пыли, что оно полностью закрыло свет объекта от нас.
«В конце концов, хотя источник значительно тусклее звезды-прародительницы, его судьба остается неопределенной. Если это черная дыра — она продолжит угасать. Если слияние — пыль рассеется, и звезда снова засияет», — заключают ученые.
Чтобы поставить точку в этой истории, в ближайшие годы телескоп Уэбба продолжит наблюдение за этим сектором галактики.
