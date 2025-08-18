Космические эксперименты с мышами: ученые раскрыли удивительный эффект полета

Мыши / © Unsplash

Ученые из Киотского университета (Япония) исследовали, как длительное пребывание в космосе влияет на половые клетки и выяснили, что криоконсервированные клетки мышей сохраняют способность давать здоровое потомство.

Об этом пишет Popular Science.

Как известно, космические полеты могут оказывать негативное влияние на организм человека: нарушается работа иммунной системы, снижается мышечная масса и плотность костей. Но исследователи интересовались другим вопросом – влияет ли космос на репродуктивную способность.

Исследование, опубликованное 15 августа в журнале Stem Cell Reports, показало, что сперматогональные стволовые клетки – клетки-предшественники сперматозоидов – могут сохранять фертильность даже после пребывания в космосе.

Для эксперимента ученые сначала заморозили стволовые клетки мышей, затем отправили их на Международную космическую станцию, где они хранились в морозильной камере в течение шести месяцев. По возвращении на Землю клетки были разморожены и пересажены в яички мышей. Через несколько месяцев родилось здоровое потомство, без отклонений в развитии и нормальной экспрессии генов.

"Важно изучить, как долго можно хранить половые клетки на МКС, чтобы лучше понять границы хранения для будущих космических полетов человека", - отметил соавтор исследования, биолог Мито Канацу-Шинохара.

Исследователи отмечают, что хотя криоконсервированные клетки частично повреждаются перекисью водорода во время заморозки, сам космический полет не нанес значительный ущерб клеткам. В то же время, для окончательных выводов относительно людей необходимы дополнительные исследования. Хотя потомство мышей выглядит здоровым, долгосрочные эффекты на фертильность и здоровье будущих поколений пока не известны.

"На МКС у нас все еще есть замороженные сперматогониальные стволовые клетки, и мы продолжим дальнейший анализ", - добавил Канацу-Шинохара.

Это исследование помогает понять, как длительные космические полеты могут повлиять на способность организма сохранять репродуктивный потенциал, что особенно актуально в контексте планов колонизации Луны и Марса.