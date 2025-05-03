Космические “фабрики золота”: ученые утверждают, что разгадали еще одну загадку Вселенной

Ученые выяснили, как появляется золото в космосе / Фото: ИИ Aria

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Астрономы десятилетиями пытались узнать как во Вселенной появились самые тяжелые химические элементы, такие как золото. Изучая архивные снимки 20-летней давности, сделанные телескопами NASA и ESA, они нашли неожиданную подсказку в магнетарах (сильно намагниченных нейтронных звездах — ред.), которая указывает, где искать космические «фабрики золота».

Об этом сообщает CNN.

Ученые полагают, что более легкие элементы, такие как водород и гелий, а также небольшое количество лития, вероятно, появились сразу после Большого взрыва, создавшего Вселенную 13,8 миллиарда лет назад.

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Затем взрывы звезд привели к появлению более тяжелых элементов, таких как железо, их которых строились новорожденные звезды и планеты. Но распределение во Вселенной золота, которое тяжелее железа, уже много лет представляет собой загадку для астрофизиков.

«Это довольно фундаментальный вопрос с точки зрения происхождения сложной материи во Вселенной. Это забавная головоломка, которая на самом деле до сих пор не решена», — сказал Анирудх Патель, ведущий автор исследования и докторант физики в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Ранее возникновение золота в космосе связывали только со столкновениями нейтронных звезд. Одно из таких событий астрономы наблюдали в 2017 году. Результатом такого катастрофического столкновения, которое астрономы называют «килоновая», стало появление тяжелых химических элементов — золота, платины и свинца. Поэтому килоновые еще называют «золотыми фабриками» в космосе.

Соавтор исследования Эрик Бернс, доцент и астрофизик из Университета Луизианы, считает, что большинство таких столкновений или слияний нейтронных звезд произошло за последние несколько миллиардов лет. Но на архивных снимках телескопов ученые обнаружили вспышки магнетаров, образовавшихся гораздо раньше — на заре существования Вселенной.

Эти вспышки могли стать еще одним способом, которым Вселенная создавала золото и другие тяжелые элементы. Исследователи полагают, что благодаря вспышкам гигантских магнетаров в галактике Млечный Путь могло появиться до 10% элементов тяжелее железа.

Напомним, в Китае построили крупнейшую в мире плотину «Три ущелья». Она настолько массивная, что изменила вращение Земли и увеличила продолжительность суток.