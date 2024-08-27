Космические фото Земли и Луны, которые поражают: зонд ЕКА испытал новую мощную камеру

На снимках научной камеры, которой оборудован зонд ЕКА JUICE, можно детально рассмотреть кратеры на лунной поверхности и облака над Землей.

Научная камера высокого разрешения на зонде Европейского космического агентства (ЕКА) JUICE сделала новые фотографии кратеров на Луне и облаков в атмосфере Земли, пока космический аппарат облетал нашу планету и ее спутник. Этот маневр был совершен, чтобы использовать земную гравитацию и направить зонд к следующему пункту назначения – Венере.

Об этом пишет Space.

Конечная цель миссии зонда ЕКА – изучение Юпитера и его спутников. Ожидается, что зонд и космический корабль JANUS достигнут орбиты Юпитера через семь лет.

Цель миссии JUICE

Миссия JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer – "Исследователь ледяных лун Юпитера") стартовала в апреле 2023 года. Однако, чтобы достичь цели своего путешествия, космическому аппарату придется лететь "окольными маршрутами" и сначала несколько раз облететь Землю и Венеру. Гравитационное влияние планет придаст кораблю необходимое ускорение, чтобы вырваться из внутренней части Солнечной системы с минимальными затратами топлива. Набрав необходимую скорость, он доберется до Юпитера в июле 2031 года.

Доставит зонд на орбиту Юпитера космический корабль JANUS (Jovis, Amorum ac Natorum Undique Scrutator – "Исследователь Юпитера, всех его возлюбленных и потомков"). Название корабля выбрано неслучайно. Четыре спутника газового гиганта – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто – названы в честь возлюбленных древнегреческого бога Зевса (у древних римлян — Юпитера).

Пролеты космического корабля вокруг Земли и Луны являются не только гравитационными маневрами. Ученые использовали их, чтобы испытать возможности миссии по изучению поверхности космических объектов.

Снимки лунной поверхности

Первый пролет мимо Земли и Луны состоялся 20 августа. Теперь ЕКА опубликовало изображения, сделанные научной камерой корабля, чтобы протестировать ее. Луна, у которой нет атмосферы, представляет собой объект для космической съемки, очень похожий на Европу, Ганимед и Каллисто, которые также лишены атмосферной оболочки.

Холмы на лунной поверхности. Фото: ЕКА

Ио не входит в эти планы детального изучения поверхности спутников Юпитера, так как это вулканическая луна. К тому же она находится слишком близко к планете, что затрудняет приближение к ней. Поэтому зонд JUICE будет следить за извергающимися вулканами Ио издалека.

Когда корабль ЕКА выйдет на орбиту Ганимеда в 2033 году, камера JUICE сможет сделать снимок ледяной поверхности луны с разрешением 2,4 метра на пиксель. Это будет самое четкое и детальное изображение спутника Юпитера из всех когда-либо сделанных людьми.

Это будет буквально похоже на картографирование нового мира. Тем более, что Ганимед, диаметр которого равен 5268 км, является самым большим спутником Солнечной системы и единственной луной, обладающей собственным магнитным полем. Его размер даже больше Меркурия.

Детальные фото облаков в атмосфере Земли

При этом атмосфера Земли предоставила подходящую испытательную площадку для способности JANUS фотографировать облака. Будущие снимки плотной атмосферы Юпитера позволят увидеть детали облачного пояса планеты с разрешением до 10 км на пиксель.

Во время пролета мимо Земли и Луны ученые ЕКА протестировали различные настройки камеры. Полученные изображения наглядно показывают, что тест прошел блестяще.

Облака над Филиппинами. Фото: ЕКА

Дальнейший маршрут миссии JUICE/JANUS

Недавний пролет зонда Европейского космического агентства (ЕКА) мимо Земли и Луны был запланированным маневром, который позволил направить аппарат в сторону Венеры. Там космический аппарат получит мощный гравитационный толчок в августе 2025 года.

После рандеву с Венерой JANUS еще дважды облетит Землю – в сентябре 2026 года и январе 2029 года. После этого он получит последнее необходимое ускорение, чтобы продолжить путь к конечной цели своей одиссеи – Юпитеру и его спутникам.

Напомним, ученые нашли "парадную дверь" в недра спутника Земли. В Море Спокойствия на Луне находится по крайней мере одна лавовая трубка, которая может хранить нетронутые свидетельства лунного вулканизма.

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