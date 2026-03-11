Космические «хвосты» выдали неизвестные планеты: астрономы нашли новый способ их поиска

Экзопланета / © ESA

Международная группа астрономов предложила новый подход к поиску экзопланет — с помощью следов пыли и газа, которые оставляют планеты вблизи своих звезд. Такие «космические хвосты» меняют свет звезды и могут подсказывать исследователям, где именно стоит искать новые миры.

Об этом сообщило издание Live Science.

Как объясняют ученые, многие из более 6 тысяч известных экзопланет вращаются очень близко к своим звездам. Из-за мощного излучения их поверхность постепенно разрушается, образуя облака обломков — смесь газов и пыли, напоминающую кометный хвост. Именно эти облака способны частично поглощать свет звезды на определенных частотах.

По словам ведущего автора исследования Мэтью Стендинга из Европейского центра космической астрономии Европейского космического агентства, такое поглощение может создавать иллюзию, что звезда имеет более низкую магнитную активность. Именно такие «спокойные» звезды, вероятно, являются хорошими кандидатами для поиска планет, которые разрушаются поблизости.

Чтобы проверить гипотезу, команда отобрала 24 звезды с низкой магнитной активностью в рамках проекта DMPP (Dispersed Matter Planet Project). Их исследовали с помощью телескопов Европейской южной обсерватории в Чили. Астрономы анализировали спектры видимого света и отслеживали изменения в «кривых блеска» — колебания, которые могут возникать из-за гравитационного воздействия планет.

Этот метод, известный как метод радиальной скорости, позволил исследователям обнаружить в общей сложности 24 экзопланеты возле 14 звезд. Среди них — семь новых миров, о существовании которых ранее не было известно.

Результаты исследования, опубликованные 28 февраля в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показали, что вокруг звезд с низкой магнитной активностью планеты встречаются в 8-10 раз чаще, чем в среднем в других подобных исследованиях.

Кроме того, ученые смоделировали более широкое космическое окружение. Они составили каталог из примерно 16 тысяч звезд в радиусе 1600 световых лет от Солнечной системы и нашли 241 звезду с подобными характеристиками. По оценкам исследователей, вокруг них может существовать около 300 пока еще неоткрытых экзопланет.

Как отметил Стендинг, если метод подтвердится на больших выборках, он поможет сделать поиск новых планет значительно более эффективным. Команда планирует расширить наблюдения и продолжить анализ сигналов от звезд, чтобы проверить потенциал этой техники.

Напомним, знаменитая межзвездная комета 3I/ATLAS, которая сейчас возвращается в глубокий космос, продолжает удивлять астрономов своим составом. Исследователи обнаружили, что этот космический гость содержит неожиданную комбинацию молекул, в частности огромное количество спирта и цианида.