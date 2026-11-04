Космические монстры ранней Вселенной: как сверхплотные скопления звезд "выращивали" сверхмассивные черные дыры

Скопление звезд III поколения через 100 миллионов лет после Большого взрыва / © sci.news

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Сверхплотные звездные скопления в ранней Вселенной могли выращивать гигантские звезды, из которых впоследствии образовывались массивные черные дыры и загадочные компактные объекты, известные как маленькие красные точки. К такому выводу пришла команда астрофизиков под руководством Клэр Уильямс (Claire Williams) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает издание Sci.News.

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Маленькие красные точки (Little Red Dots, LRDs) — это компактные, красные и очень яркие объекты на больших расстояниях, активно обсуждаемые астрономами. По словам астрофизика Смадар Наоз (Smadar Naoz), разные исследовательские группы видят в этих объектах разные черты, словно «слепые, пытающиеся описать слона, касаясь лишь отдельных его частей». Новая работа предлагает общую картину, объединяющую несколько таких подходов.

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Как моделировали столкновение звезд в ранней Вселенной

Вместо того, чтобы исходить из уже имеющихся наблюдений, команда построила аналитическую модель столкновений звезд в очень плотных системах на больших красных смещениях, то есть в ранней Вселенной. К таким системам относятся предшественники шаровых скоплений, ядерные звездные скопления вокруг центральных черных дыр галактик, а также компактные красные LRD-объекты.

Первоначальные условия исследователи взяли из высокодетальных космологических симуляций. Затем они проверили свои аналитические расчеты с помощью моделирования Монте-Карло и получили хорошую согласованность в ключевых режимах, что повышает доверие к результатам.

Оказалось, что в скоплениях без черной дыры столкновения звезд обычно не разрушительны, а скорее похожи на «мягкие» слияния. Продукты таких слияний через динамическое трение постепенно оседают в центр скопления, где могут снова и снова сталкиваться, наращивая массу.

Рождение очень массивных звезд и черных дыр

Модель показывает, что в скоплениях с плотностью более 100 000 солнечных масс на кубический парсек почти все рассмотренные низкомассивные системы способны сформировать очень массивную звезду с массой более 200 масс Солнца. В самых плотных случаях такая звезда может вырасти до более чем 100 000 солнечных масс.

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По мнению авторов, звезда с такой колоссальной массой в конце жизни, согласно моделям, практически обречена коллапсировать у себя и образовать либо черную дыру промежуточной массы, либо даже сверхмассивную черную дыру. Уильямс отмечает, что в симуляциях звезды могут сливаться многократно, пока не образуют один гигантский объект, масса которого сопоставима с массой всего скопления.

Один из примеров подобной среды в современной Вселенной — центр Млечного Пути, где в плотном звездном окружении находится массивная черная дыра. По словам исследователей, когда очень массивные звезды коллапсируют в черные дыры промежуточной массы, система начинает напоминать наше Галактическое ядро: черная дыра, окруженная плотным звездным скоплением.

Связь с «красными точками» и данными телескопа Вебба

Астрономы сравнили свою модель с гравитационно линзированными звездными скоплениями, которые на больших расстояниях наблюдает космический телескоп Джеймса Вебба (NASA/ESA/CSA). Большинство таких скоплений, по расчетам, формируют лишь относительно умеренные массивные звезды. Однако самые компактные из них могут «вырастить» звезды массой от 1 000 до 10 000 солнечных масс.

Картина резко меняется, когда в скоплении уже есть массивная чёрная дыра. Ее гравитация настолько разгоняет звезды во внутренних областях, что столкновения становятся разрушительными: звезды разрываются, а их вещество выбрасывается в окружающее пространство.

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По расчетам, такие высокие темпы разрушительных столкновений могут очень быстро накапливать вокруг черной дыры очень плотный газ. Его плотность соответствует или даже превышает значения, выводимые астрономами для маленьких красных точек. Этот газ может служить готовым топливом для черной дыры и одновременно объяснять, почему LRD-объекты выглядят именно так, как мы их наблюдаем.

Авторы работы, опубликованной 26 октября в журнале Astrophysical Journal, заключают, что их космологическая модель столкновений звезд в протокульевых скоплениях, ядерных звездных скоплениях и LRD-системах демонстрирует возможный путь формирования очень массивных звезд и массивных черных дыр в ранней Вселенной. Это, в свою очередь, может дать ключ к пониманию природы загадочных маленьких красных точек.

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