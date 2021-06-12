Космические селфи: китайский марсоход прислал на Землю фотографии с Красной планеты

На марсоходе видны изображения китайского флага.

Китайский марсоход Zhurong ("Чжучжун" - ред.) прислал на Землю серию снимков с поверхности Марса, в том числе и селфи

Об этом информирует BBC News.

Аппарат установил беспроводную камеру на поверхности планеты, а затем откатился на небольшое расстояние, чтобы сфотографировать самого себя. На одном из снимков видна посадочная платформа. На еще одном фото фигурирует панорама горизонта с места посадки. На платформе и марсоходе также видны китайские флаги.

New images taken by China’s 1st Mars rover #Zhurong, showing national flag on the red planet, landing site panorama, Martian landscape, and a selfie of the rover with the landing platform. pic.twitter.com/hrUAil1ov4 — Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) June 11, 2021

Снимки были представлены Национальным космическим управлением КНР.

Стоит отметить, что Китай стал вторым после США государством, которое успешно посадило свой исследовательский зонд на Марсе. Китайская миссия рассчитана на три месяца. Будут исследовать поверхность и атмосферу планеты, а также искать признаки вероятной жизни на Красной планете.

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