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Космические селфи: китайский марсоход прислал на Землю фотографии с Красной планеты

Космические селфи: китайский марсоход прислал на Землю фотографии с Красной планеты

twitter.com/Chinamission2un

На марсоходе видны изображения китайского флага.

Китайский марсоход Zhurong ("Чжучжун" - ред.) прислал на Землю серию снимков с поверхности Марса, в том числе и селфи

Об этом информирует BBC News.

Аппарат установил беспроводную камеру на поверхности планеты, а затем откатился на небольшое расстояние, чтобы сфотографировать самого себя. На одном из снимков видна посадочная платформа. На еще одном фото фигурирует панорама горизонта с места посадки. На платформе и марсоходе также видны китайские флаги.

Снимки были представлены Национальным космическим управлением КНР.

Стоит отметить, что Китай стал вторым после США государством, которое успешно посадило свой исследовательский зонд на Марсе. Китайская миссия рассчитана на три месяца. Будут исследовать поверхность и атмосферу планеты, а также искать признаки вероятной жизни на Красной планете.

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