Космические "семена": уникальные образцы астероида меняют теорию о возникновении жизни

Исследователи нашли «строительные блоки» ДНК и РНК на далеком астероиде / © Associated Press

Реклама

Все основные ингредиенты, необходимые для создания ДНК и РНК — молекул, лежащих в основе жизни на Земле — были официально обнаружены в образцах породы, собранных с дальнего космического астероида Рюгу.

О результатах этого ошеломляющего исследования, опубликованного в авторитетном журнале Nature Astronomy, сообщает Phys.org.

Миссия Hayabusa-2 и космическая «капсула времени»

Астероиды, мчащиеся по нашей Солнечной системе, дают ученым редкий шанс изучить раннюю историю Вселенной. Еще в 2014 году японский космический аппарат Hayabusa-2 отправился в космическое путешествие протяженностью 3,2 млрд километров, чтобы совершить посадку на Рюгу — астероид шириной около 900 метров.

Реклама

Миссия увенчалась блестящим успехом: зонд собрал два образца горных пород общим весом 5,4 г и в 2020 году безопасно доставил их на Землю. Исследования в прошлом году уже показали наличие в этих образцах урацила — одного из четырех азотистых оснований, образующих РНК. Теперь же японская команда исследователей продемонстрировала, что в породе содержатся абсолютно все нуклеоосновы как для ДНК, так и для РНК: урацил, аденин, гуанин, цитозин и тимин.

Была ли на астероиде жизнь

Ведущий автор исследования биохимик Тосики Кога из Японского агентства по науке и технологиям по изучению морских недр (JAMSTEC) предостерегает от поспешных выводов. По его словам, находка совсем не означает, что на Рюгу когда-либо существовала жизнь в привычном для нас понимании.

«При этом их присутствие [нуклеиновых кислот — ред.] указывает на то, что примитивные астероиды могли производить и хранить молекулы, важные для химии, связанной с происхождением жизни», — пояснил ученый.

Астробиолог Сезар Менор Сальван из испанского Университета Алькала также подчеркнул, что происхождение жизни не обязательно происходило прямо в космическом вакууме. Однако эти данные вместе с прошлогодними результатами американского исследования астероида Бенну дают ученым четкое представление о том, какие органические материалы способны формироваться в пребиотических условиях в любой точке Вселенной.

Реклама

Уникальная связь с аммиаком

Кроме самих нуклеооснов японская команда обнаружила другую крайне важную деталь: четкую корреляцию между соотношением этих «строительных блоков» и концентрацией аммиака — еще одного химического вещества, критически важного для биологических процессов.

Тосики Кога отмечает, что ни один из известных ныне механизмов формирования не предполагает такой связи. Это может указывать на ранее неизвестный путь образования нуклеооснов в материалах ранней Солнечной системы. Эксперты уже называют это открытие уникальным, ведь оно имеет огромное значение для понимания того, как именно на нашей планете зародилась жизнь.

Напомним, аппарат NASA собрал на астероиде пыль, которая старше Солнца . Новые исследования образцов с астероида Бенна выявили уникальные материалы, сформированные до рождения нашей Солнечной системы, и минералы с водой, которая существовала миллиарды лет назад.