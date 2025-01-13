Космические спутники NASA зафиксировали таинственный остров — "призрак": где он находится

Спутники NASA зафиксировали таинственный остров-"призрак", который вскоре полностью исчез.

Об этом пишет Daily Mail.

В Каспийском море у побережья Азербайджана возник новый временный остров, образованный в результате мощного извержения грязевого вулкана Кумани Банк. Это явление не ново — с момента первого зарегистрированного извержения вулкана в 1861 году, подобные острова появлялись неоднократно. Остров, известный как Чигиль-Дениз, расположен примерно в 25 км от восточного побережья Азербайджана.

Недавно спутники NASA Landsat 8 и 9 совершили серию снимков этого острова. 18 ноября 2022 года, когда гребень вулкана еще находился под поверхностью моря, остров еще не был виден. Однако уже на снимках от 14 февраля 2023 года остров появился из-под воды, и на изображении можно было увидеть отходящий от него шлейф осадка. Последующие спутниковые снимки зафиксировали размер острова примерно 400 метров в поперечнике, сделанные между 30 января и 4 февраля 2023 года.

Однако к концу 2024 остров практически исчез, оставив лишь небольшую часть вулкана, которая все еще поднималась над водой. Как отмечают ученые из Университета Аделаиды, предыдущие извержения этого вулкана носили вспышевидный характер и продолжались менее двух дней. Они создавали острова разного размера, которые были неустойчивы и быстро исчезали.

Так, извержение в мае 1861 года привело к образованию острова диаметром всего 87 метров, исчезнувшего уже в начале 1862 года. В 1950 году сильнее извержение создало остров диаметром 700 метров, который продержался гораздо дольше.

Грязевые вулканы, подобные Кумани Банку, характерны для регионов с активной тектоникой, и в Азербайджане их очень много. По данным NASA, в восточном Азербайджане и на побережье Каспийского моря находятся более 300 вулканов. Этот регион является зоной конвергенции двух тектонических плит – Аравийской и Евразийской, что приводит к высокой вулканической активности.

Однако ученые предупреждают, что грязевые вулканы могут быть опасны, поскольку они способны выбрасывать большое количество материалов, включая пламя, в течение короткого периода времени. Поэтому геологи рекомендуют особую осторожность в этом регионе.

Напомним, при исследовании ледовых покровов Гренландии ученые обнаружили скрытые подземные коридоры, относящиеся к периоду холодной войны.

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