"Космические торнадо" могут представлять угрозу для Земли — ученые нашли способ их обнаружить

Последние исследования ученых из Мичиганского университета открывают новые перспективы в изучении загадочных явлений в космосе, в частности так называемых «солнечных торнадо» — плазменных спиралей, образующихся в потоках солнечного ветра.

Об этом пишет издание phys.org

Эти жгуты магнитного поля и плазмы имеют значительно меньшие размеры, чем привычные коронарные выбросы массы, однако могут быть не менее опасными. Именно они, по словам исследователей, способны вызывать геомагнитные бури, нарушать работу спутников, электросетей и даже систем связи на Земле.

Солнечный ветер — это поток заряженных частиц, который постоянно вырывается с поверхности Солнца и заполняет пространство всей Солнечной системы. Его структура чрезвычайно сложна: потоки имеют разную скорость, плотность и направление магнитного поля. Иногда в этих потоках формируются спиралевидные образования — так называемые потоки-струны плазмы, напоминающие космические смерчи. Хотя их диаметр может быть в тысячи раз меньше коронарных выбросов масс, сила магнитных полей внутри таких структур достаточна, чтобы вызвать настоящие бури в магнитосфере Земли.

Проблема заключается в том, что существующие средства наблюдения не способны вовремя обнаружить эти потоки. Большинство космических аппаратов фиксируют только крупные события — массивные выбросы плазмы, которые легко заметить с помощью телескопов, направленных на Солнце. Меньшие структуры остаются без внимания, ведь они слишком мелкие для традиционных моделей и одновременно слишком большие, чтобы их можно было исследовать в обычных лабораторных условиях.

Именно для этого команда из Мичиганского университета создала новую компьютерную симуляцию, которая позволяет воспроизводить образования среднего масштаба — от нескольких тысяч до нескольких миллионов миль в поперечнике. Благодаря этому ученые смогли увидеть, как коронарные выбросы массы, двигаясь через медленный солнечный ветер, создают торнадоподобные вихри. Эти вихри, или «струны магнитного потока», могут бросать вращающиеся клубы плазмы на большие расстояния, подобно тому, как снегоуборочная машина разбрасывает снег в сторону.

Некоторые из этих образований быстро рассеиваются, однако другие — особенно те, что образуются в местах столкновения быстрых и медленных потоков — могут быть удивительно стабильными. Именно такие «солнечные торнадо» представляют наибольшую угрозу. Их появление может приводить к резким колебаниям магнитного поля Земли, нарушению электроснабжения и даже к повреждению космических аппаратов.

Специалисты отмечают, что своевременное выявление таких явлений имеет критическое значение не только для науки, но и для национальной безопасности. Геомагнитные бури могут влиять на навигационные системы, работу спутников, диспетчерские службы авиации, а также на сельское хозяйство, поскольку нарушения связи или энергоснабжения способны иметь серьезные последствия для экономики.

Однако главная сложность в том, что текущая система мониторинга, расположенная в точке Лагранжа L1 между Солнцем и Землей, не способна уловить все эти изменения. Если солнечная вспышка происходит под другим углом или магнитные поля звезды ориентированы на север, аппараты могут пропустить поток плазмы, который несет опасные южные магнитные поля. В таких случаях Земля остается без предупреждения о приближении бури.

Для решения этой проблемы ученые предлагают создать целое созвездие специальных зондов, которые могли бы наблюдать за Солнцем с разных точек. Проект получил название Space Weather Investigation Frontier (SWIFT). Его концепцию разрабатывают в рамках инициативы NASA под руководством Ахаван-Тафти — одного из авторов исследования.

Согласно проекту, четыре космических аппарата разместят в форме треугольной пирамиды, где каждый зонд будет находиться на расстоянии примерно 200 тысяч миль друг от друга. Три зонда расположат в плоскости вблизи точки L1, а четвертый — главный — разместят чуть дальше, ближе к Солнцу. Такая конфигурация позволит наблюдать, как меняется структура солнечного ветра на пути к Земле, и одновременно обеспечит более быстрое предупреждение о возможных магнитных бурях — почти на 40% раньше, чем сейчас.

Расположение головного зонда за пределами L1 обычно требовало бы огромных запасов топлива, чтобы удерживать его в стабильном положении. Но инженеры NASA предложили инновационное решение — использование солнечных парусов. В рамках миссии Solar Cruiser они создали специальный алюминиевый парус размером примерно с треть футбольного поля. Он сможет улавливать достаточное количество фотонов от Солнца, чтобы удерживать аппарат в нужной позиции без использования топлива.

Сочетание новых технологий — симуляций среднего масштаба, сети наблюдательных спутников и солнечных парусов — открывает новую эпоху в изучении космической погоды. Благодаря этим достижениям человечество сможет лучше предвидеть опасные явления в солнечном ветре и вовремя реагировать на угрозы, исходящие из глубин космоса.

