Космические туристы провели на орбите Земли лишнюю неделю: видео

Четырем частным астронавтам пришлось продлить запланированный срок пребывания на МКС из-за плохой погоды.

В понедельник, 25 апреля, четверо астронавтов покинули Международную космическую станцию (МКС), на которой они находились как участники первой чисто частной орбитальной миссии Ax-1, организованной компанией Axiom Space.

Как сообщает издание novinky, в 19:06 по центральноевропейскому времени космический аппарат Crew Dragon с командой из четырех человек совершил успешную посадку на Землю.

Экипаж возглавлял бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа, который также является вице-президентом Axiom Space. Вместе с ним совершили полет американец Ларри Коннор, израильтянин Эйтан Стиббе и канадец Марк Пати — предприниматели, инвесторы и филантропы, собственно оплатившие поездку на МКС.

Splashdown of Dragon подтвердил pic.twitter.com/m0C7GjwhYh — SpaceX (@SpaceX) April 25, 2022

На МКС экипаж занимался разной научной и коммерческой деятельностью, планируя в общей сложности 25 экспериментов.

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По первоначальным планам космические туристы должны были отправиться на Землю в минувший вторник. Однако им пришлось продлить запланированный восьмидневный срок пребывания на МКС из-за плохой погоды на месте первоначально запланированной посадки в Атлантическом океане у берегов Флориды.

В общей сложности полет астронавтов от старта до приземления длился 17 дней, 1 час 49 минут.

Напомним, в июле 2021 года космическая ракета New Shepard компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin взлетела в космос. Впервые в истории компания вывела на космическую высоту капсулу с людьми, среди которых – самый богатый человек мира.

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