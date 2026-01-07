Космические "утконосы": телескоп Webb обнаружил странные объекты, не поддающиеся классификации

Астрономы сравнили странные галактики с утконосами / © NASA

Архивные данные телескопа James Webb продолжают удивлять ученых. Команда астрономов из Университета Миссури обнаружила образцы галактик с невиданной ранее комбинацией признаков. Руководитель исследования Хаоцзин Янь сравнил это открытие с биологическим феноменом — утконосом, нарушающим законы таксономии.

Исследование было представлено на 247 встрече Американского астрономического общества в Фениксе, сообщает NASA.

Почему именно «утконос»?

Ученые отобрали девять объектов, которые существовали примерно 12-12,6 миллиарда лет назад. Их диковинка заключается в противоречивости характеристик.

«С одной стороны, они очень крошечны и компактны, как точечный источник. Но мы не видим характеристик квазара — активной сверхмассивной черной дыры, как большинство отдаленных точечных источников», — пояснил Янь.

Квазары обычно имеют спектральные пики, похожие на широкие холмы, что свидетельствует о бешеной скорости газа вокруг черной дыры. У найденных объектов пики узкие и острые, что указывает на медленное движение газа.

«Я посмотрел на эти характеристики и подумал: это как смотреть на утконоса. Вы думаете, что эти вещи не должны существовать вместе, но вот они прямо перед вами, и это безусловно», - добавил ученый.

Утрачено звено эволюции?

Эти объекты слишком далеки, чтобы быть звездами нашей галактики, и слишком тусклы, чтобы быть квазарами. Спектрально они напоминают открытые ранее галактики типа «зеленый горошек», но значительно компактнее.

Аспирант-исследователь Бангчжен Сун, проанализировав данные, отметил, что это могут быть галактики на стадии звездообразования.

«Удивительно в этом случае то, что галактики так крошечны и компактны, хотя Webb обладает разрешением, чтобы показать нам много деталей на таком расстоянии», — отметил Сун.

Ученые предполагают, что Webb показал нам то, чего мы никогда не видели – сами начала формирования галактик. Общепринято считать, что большие галактики (как наш Млечный Путь) образовались в результате слияния меньших.

«Могут ли такие маленькие галактики-строительные блоки образовываться тихо, до начала хаотических слияний, как свидетельствует их точечный вид?», – задает вопрос Янь.

Чтобы ответить на это, астрономам нужно найти больше подобных «утконосов» и получить спектры более высокого разрешения.

