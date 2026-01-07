- Дата публикации
-
Категория
Наука и IT
Космические "утконосы": телескоп Webb обнаружил странные объекты, не поддающиеся классификации
Ученые предполагают, что наткнулись на «строительные блоки», из которых формировалась ранняя Вселенная.
Архивные данные телескопа James Webb продолжают удивлять ученых. Команда астрономов из Университета Миссури обнаружила образцы галактик с невиданной ранее комбинацией признаков. Руководитель исследования Хаоцзин Янь сравнил это открытие с биологическим феноменом — утконосом, нарушающим законы таксономии.
Исследование было представлено на 247 встрече Американского астрономического общества в Фениксе, сообщает NASA.
Почему именно «утконос»?
Ученые отобрали девять объектов, которые существовали примерно 12-12,6 миллиарда лет назад. Их диковинка заключается в противоречивости характеристик.
«С одной стороны, они очень крошечны и компактны, как точечный источник. Но мы не видим характеристик квазара — активной сверхмассивной черной дыры, как большинство отдаленных точечных источников», — пояснил Янь.
Квазары обычно имеют спектральные пики, похожие на широкие холмы, что свидетельствует о бешеной скорости газа вокруг черной дыры. У найденных объектов пики узкие и острые, что указывает на медленное движение газа.
«Я посмотрел на эти характеристики и подумал: это как смотреть на утконоса. Вы думаете, что эти вещи не должны существовать вместе, но вот они прямо перед вами, и это безусловно», - добавил ученый.
Утрачено звено эволюции?
Эти объекты слишком далеки, чтобы быть звездами нашей галактики, и слишком тусклы, чтобы быть квазарами. Спектрально они напоминают открытые ранее галактики типа «зеленый горошек», но значительно компактнее.
Аспирант-исследователь Бангчжен Сун, проанализировав данные, отметил, что это могут быть галактики на стадии звездообразования.
«Удивительно в этом случае то, что галактики так крошечны и компактны, хотя Webb обладает разрешением, чтобы показать нам много деталей на таком расстоянии», — отметил Сун.
Ученые предполагают, что Webb показал нам то, чего мы никогда не видели – сами начала формирования галактик. Общепринято считать, что большие галактики (как наш Млечный Путь) образовались в результате слияния меньших.
«Могут ли такие маленькие галактики-строительные блоки образовываться тихо, до начала хаотических слияний, как свидетельствует их точечный вид?», – задает вопрос Янь.
Чтобы ответить на это, астрономам нужно найти больше подобных «утконосов» и получить спектры более высокого разрешения.
Напомним, ученые впервые обнаружили убегающую из галактики огромную черную дыру . Черная дыра, названная RBH-1, имеет массу не менее 10 миллионов солнц. Впервые ее заметили в 2023 году на расстоянии 7,5 миллиарда световых лет.