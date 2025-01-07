Аппарат ЕКА готовится исследовать темную сторону Меркурия

В среду, 8 января 2025 года, космический аппарат BepiColombo, созданный Европейским космическим агентством (ЕКА) и Японским агентством аэрокосмических исследований, пролетит мимо Меркурия на расстоянии всего 295 км.

Об этом сообщает ЕКА.

Это шестой гравитационный манёвр аппарата, который позволит снизить скорость и подготовиться к выходу на орбиту планеты в конце 2026 года. BepiColombo, который был запущен в октябре 2018 года, уже использовал гравитационную помощь Земли, Венеры и Меркурия для замедления и подготовки к выходу на орбиту.

"Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, что BepiColombo раскроет во время этого шестого и последнего пролета Меркурия. Хотя до основной научной фазы миссии осталось два года, мы ожидаем, что эта встреча даст нам замечательные изображения и важную научную информацию о наименее исследованной планете земной группы", — отмечают ученые.

BepiColombo приблизится к темной стороне Меркурия, где не будет солнечного освещения, а затем перелетит к освещенной стороне планеты. Ученые ожидают первые изображения поверхности уже 9 января. Космический аппарат также будет изучать кратеры Меркурия, которые могут содержать водяной лед, и исследовать магнитосферу планеты.

Запущенный в октябре 2018 года, BepiColombo состоит из двух аппаратов, которые после выхода на орбиту разделятся и будут изучать Меркурий в течение нескольких лет, пытаясь раскрыть его тайны.

Ученые обнаружили огромные запасы чистого источника энергии под поверхностью Земли.

Читайте также: