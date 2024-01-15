Космический аппарат, который должен был доставить флаг Украины на Луну, возвращается на Землю – причина

Американский космический корабль Peregrine, который должен был доставить флаг Украины на Луну, направляется к Земле – он сгорит в ее атмосфере. Peregrine находится на расстоянии более 376 тысяч км.

Об этом сообщила компания Asrobotic.

Компания опубликовала обновление о состоянии аппарата Peregrine 15 января. Разработчики говорят, что аппарат не представляет угрозы для людей. За ним будут следить до конца.

"Поскольку шесть дней назад произошла аномалия лунного посадочного модуля Peregrine, мы оценивали, как лучше безопасно завершить миссию космического корабля, чтобы защитить спутники на орбите Земли, а также убедиться, что мы не создаем мусор в космосе. Рекомендация, которую мы получили, заключается в том, чтобы дать космическому кораблю сгореть при повторном входе в атмосферу Земли. Мы продолжим управлять космическим аппаратом и предоставим обновленную информацию о его состоянии до конца миссии", — говорится в сообщении компании.

Модуль Peregrine нес, в частности, груз украинско-британской компании Spacebit, которую основал украинец Павел Танасюк (флаг и карту Украины на металлической пластине).

Peregrine начал свое путешествие 8 января, когда его подняла ракета-носитель Vulcan от компании United Launch Alliance. Однако трудности начались вскоре после запуска, корабль понес критическую потерю топлива.

Напомним, ученые перехватили загадочный сигнал из космоса – откуда он поступал.

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