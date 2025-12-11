Космический аппарат MAVEN исчез за обратной стороной Марса: NASA исследует аномалию

Иллюстрация космического аппарата MAVEN, вращающегося вокруг Марса / © Associated Press

NASA потеряла контакт с одним из трех своих спутников на орбите Марса — аппаратом MAVEN, который исчез за обратной стороной планеты 6 декабря. Хотя такая потеря сигнала прогнозируемая, сеть DSN не смогла повторно захватить сигнал, и теперь операционные группы исследуют аномалию, которая угрожает не только научным исследованиям.

Об этом пишет Space.com.

Команды NASA пытаются восстановить связь с одним из ключевых межпланетных аппаратов агентства. MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) — одна из трех миссий NASA, работающих на орбите Марса и один из пяти орбитальных аппаратов, обеспечивающих ретрансляцию сигналов для марсоходов на поверхности планеты.

Проблемы возникли 6 декабря, когда сеть дальней космической связи NASA (Deep Space Network, DSN) потеряла контакт с MAVEN во время его прохождения за Марсом. Хотя кратковременная потеря сигнала в таких условиях является типичной, аппарат должен был снова выйти на связь после появления из-за планеты. Однако, как сообщили в NASA 9 декабря, DSN не смог повторно получить сигнал.

В ведомстве отметили: «Команды космического аппарата и операционные группы исследуют аномалию, чтобы разрешить ситуацию».

MAVEN запустили в ноябре 2013 года на ракете ULA Atlas V. Он оснащен инструментами для исследования изменений марсианской атмосферы и ее взаимодействия с солнечным ветром. Через 10 месяцев полет завершился успешным выходом на марсианскую орбиту, где аппарат работает уже более 10 лет.

Кроме научных задач, MAVEN выполняет важную роль в обеспечении связи между Марсом и Землей. Он работает в связке с орбитальными аппаратами NASA — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и Odyssey — а также с европейскими Mars Express (MEX) и ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Вместе они обеспечивают непрерывную передачу данных для марсоходов Perseverance и Curiosity.

По информации NASA, перед исчезновением сигнала MAVEN работал в штатном режиме и двигался по рассчитанной траектории. Если орбита осталась неизменной, специалисты NASA и DSN продолжат попытки установить контакт, отправляя команды по прогнозируемому маршруту движения аппарата, параллельно выясняя причину сбоя.

В NASA отметили, что предоставят обновленную информацию о статусе MAVEN, как только это станет возможным.

К слову, четверо добровольцев NASA уже более месяца находятся в полной изоляции в модуле Mars Dune Alpha в Хьюстоне в рамках годовой миссии CHAPEA. Этот эксперимент имитирует условия полета на Марс и имеет целью изучить, как экипаж справляется с ограниченными ресурсами, техническими сбоями и задержками связи в течение 344 дней. Экипаж живет «как марсианские исследователи», выполняет рабочие задачи, ухаживает за растениями и тренируется на участке, имитирующем марсианский ландшафт.