Космический аппарат NASA получил уникальные снимки вулканического спутника Ио

Космический аппарат нашел, что неизменные извержения вулканов Ио питаются от локальных источников магмы, а не глобального океана.

Космический аппарат NASA "Юнона", с 2016 года исследующий Юпитер и его спутники, совершил важные пролеты у вулканически активного спутника Ио.

Об этом пишет СNN.

Эти пролеты, проведенные в декабре 2023 и феврале 2024 года, стали важным шагом в разгадке одной из самых загадочных особенностей Ио — его вулканической активности. Спутник Юпитера, по размерам похож на Луну Земли, покрыт около 400 вулканами, постоянно извергающими лаву, создавая уникальную и динамичную поверхность.

"Юнона" пролетела на рекордно близком расстоянии – всего 1500 километров от поверхности Ио, предоставив астрономам беспрецедентные данные. В ходе этих пролетов были получены подробные изображения и информация о полюсах спутника, что позволило ученым посмотреть на Ио в новом свете. Эти исследования открыли важнейшие аспекты происхождения вулканической активности и позволили опровергнуть гипотезу о существовании глобального океана магмы под поверхностью.

Ранее считалось, что под Ио существует большой океан раскаленной магмы, питающей вулканы. Однако новые данные, полученные в миссии Juno, свидетельствуют о том, что вулканы Ио скорее питаются локализованными источниками магмы, расположенными непосредственно под каждым из них. Это открытие существенно изменяет подход ученых к пониманию других небесных тел, таких как спутники Юпитера, Европа и Энцелад, а также экзопланеты и суперземли.

Скотт Болтон, главный исследователь миссии Juno, отметил, что гравитационное влияние Юпитера на Ио вызывает постоянные деформации, что приводит к внутреннему нагреву спутника. Это явление, называемое приливным изгибом, вызывает плавление внутренностей Ио, что и является причиной постоянных извержений вулканов.

Кроме того, космический аппарат Juno использовал методы, позволяющие исследовать гравитационное поле Ио, что подтвердило отсутствие глобального океана магмы. Вместо этого вулканы получают питание от меньших "карманов" магмы, расположенных под поверхностью.

Открытия, сделанные с помощью Juno, не только усугубляют знания об Ио, но и имеют важное значение для исследования других спутников и планет. Они могут изменить подход астрономов к изучению внутренних структур других небесных тел и способствовать новым открытиям в области планетологии и астрофизики.

Напомним, телескоп NASA зафиксировал загадочный объект, в который врезалась струя плазмы из черной дыры.

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