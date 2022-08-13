Космический аппарат NASA увидел, как комета врезалась в Солнце (видео)

Космический аппарат NASA под названием SOHO с помощью своих приборов зафиксировал смертельное погружение кометы в Солнце.

Такие события происходят довольно часто, но эта комета была больше себе подобных, а потому привлекла внимание ученых.

Об этом пишет Futurism.

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Из нескольких изображений, сделанных аппаратом SOHO, ученые смонтировали видео того, как комета приближается к Солнцу и погружается в нашу звезду.

Ученые считают, что комета, которая на самом деле является куском льда, растворилась в атмосфере Солнца из-за катастрофического сближения.

BREAKING SWx NEWS: Другие Sun-diving comet detected by SOHO. Это блестящий и горячий, что только одна (более 7 августа tweet). Это начинается вдвое от четырех часов, но не может быть перемещено на иннер C2 (red) поле зрения, отраженное при Sun недалеко! pic.twitter.com/rl8ygpLiRl — Keith Strong (@drkstrong) August 13, 2022

По словам астронома Тони Филипса, эта комета была представителем семейства Солнечных комет Крейца. Считается, что все эти кометы, вращающиеся на близкой орбите нашей звезды, когда-то были частью огромной кометы, распавшейся на куски несколько сотен лет назад.

Ранее ученые на Юпитере зафиксировали яркую вспышку: в планету врезалось неизвестное небесное тело.

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