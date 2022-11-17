Космический аппарат зафиксировал на Солнце "змею", которая двигается с бешеной скоростью (видео)

Космический аппарат Solar Orbiter запечатлел движение холодных газов в атмосфере Солнца, двигавшихся в виде "змеи". И эта солнечная змея, как оказалось, была предвестником масштабного извержения на Солнце

Об этом пишет SciTechDaily.

"Змея", обнаруженная во время своего приближения к Солнцу космическим аппаратом Solar Orbiter, является потоком холодной плазмы, замкнутым линиями магнитного поля в более горячей окружающей среде атмосферы Солнца.

Плазма является состоянием материи, при котором газ настолько горяч, что его электроны покидают атомы, и этот газ становится электрически заряженным и восприимчивым к магнитным полям. Весь газ, из которого состоит Солнце, является плазмой, потому что температура здесь больше 1 млн градусов по Цельсию.

На основе полученных данных ученые пришли к выводу, что солнечная "змея", состоящая из плазмы, двигалась со скоростью 170 км/с или 612 тысяч км/ч.

Ранее ученые заявили, что в магнитном поле Земли образовалась трещина из-за мощного потока солнечных частиц, которые вырвались из Солнца во время очередной солнечной вспышки. Эта дыра в магнитосфере позволила заряженным солнечным частицам проникнуть глубже в атмосферу планеты, в результате чего в небе над Норвегией заметили необычное, очень редкое розовое полярное сияние.

Новости мира: на Земле ожидается магнитная буря

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