Космический гигант приближается к Земле: его можно будет увидеть в бинокль

Астероид / © Unsplash

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В конце июня вблизи Земли пролетит гигантский астероид (152637) 1997 NC1, размеры которого ученые сравнивают с пятью крупными круизными лайнерами.

Об этом сообщает Popular Science.

По данным издания, космический объект движется со скоростью около 9 км/с и достигнет максимального сближения с Землей 27 июня. В этот момент астероид будет находиться на расстоянии примерно 2,56 млн километров от нашей планеты, что более чем в шесть раз превышает расстояние между Землей и Луной.

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Эксперты оценивают диаметр астероида в диапазоне от 750 метров до 1,65 километра. Несмотря на значительные размеры, он не представляет никакой угрозы для Земли.

Астрономы отмечают, что при благоприятных погодных условиях и тёмном небе астероид можно будет наблюдать с помощью мощного бинокля. Наилучшие условия для наблюдений ожидаются на Северном полушарии.

«Сближение с Землёй объекта такого размера происходит лишь раз в несколько лет, хотя на этот раз яркая Луна, находящаяся поблизости, может помешать его наблюдению в момент наибольшего сближения», — заявил специалист Координационного центра защиты планеты Европейского космического агентства Хуан Луис Кано.

В журнале Popular Science отмечают, что подобные пролеты крупных астероидов являются относительно редкими, однако находятся под постоянным контролем международных систем мониторинга околоземных объектов.

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Напомним, учёные получили новые данные о загадочном кратере в Австралии, который, возможно, образовался в результате падения астероида 3 миллиарда лет назад.

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