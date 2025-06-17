Космический холод: как взрывы сверхновых звезд связаны с ледниковыми периодами на Земле

Взрыв сверхновой грозит уничтожением атмосферы Земли и новым ледниковым периодом.

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Взрывы массивных звезд, известные как сверхновые, могли быть не просто удивительным космическим зрелищем . Ученые предполагают, что эти звездные катаклизмы в далеком прошлом бомбили нашу планету мощным излучением, что вызвало ужасающие изменения климата. По словам исследователей, подобное может произойти снова.

Об этом пишет Live Science.

Звезды-убийцы климата

Сверхновые возникают, когда звезды значительно больше Солнца исчерпывают свое «топливо» и коллапсируют под действием собственной гравитации. Тогда они превращаются в нейтронные звезды или черные дыры. Этот процесс сопровождается колоссальным выбросом энергии и скоростных частиц, способных преодолеть миллионы световых лет.

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Если бы такое событие произошло всего в 30 световых годах от Земли, наша атмосфера была бы разорвана, а вся жизнь на планете погибла бы. Даже взрыв за несколько сотен световых лет, хоть и не смертельный, однако может повлечь за собой экстремальные изменения в атмосфере, предупреждают астрономы.

«В истории Земли были резкие конфигурации окружающей среды. Это факт, мы видим эти изменения. Итак, что их повлекло? Если сверхновые произойдут вблизи Земли в будущем, излучение может оказать достаточно драматическое влияние на человеческое общество», — отметил Роберт Брейкенридж, старший исследователь Института арктических и альпийских исследований.

Как сверхновые «ломают» атмосферу

Новая модель, разработанная Брейкенриджем, показывает, как внезапный поток высокоэнергетических фотонов от сверхновой может «разъедать» озоновый слой Земли. Озоновый слой – это наш щит от вредного солнечного излучения. Без него ультрафиолет стал бы разрушать метан в стратосфере.

Уменьшение этого газа, отвечающего за «парниковый эффект», ослабило бы способность земной атмосферы удерживать тепло и привело бы, наконец, к глобальному похолоданию. К тому же, в результате разрушения озонового слоя и метана на Землю попадало бы все больше вредного ультрафиолета, угрожающего жизни.

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Брейкенридж предполагает, что последствиями такой космической бомбардировки могут стать массовые вымирания животных, увеличение лесных пожаров и новый ледниковый период.

Следы в прошлом и прогнозы на будущее

Поскольку Земля не находится под влиянием излучения от сверхновой (и это хорошо!), ученый обратился к геологическим «записям». Особенно ценными оказались годовые кольца деревьев, хранящих информацию об атмосферных условиях древности. Сверхновые должны были бы вызвать увеличение радиоактивных изотопов углерода в атмосфере. Исследовав годовые кольца за 15 000 лет, Брейкенридж обнаружил 11 характерных всплесков радиоактивного углерода, которые могли соответствовать периодам бомбардировки Земли излучением сверхновых.

Ученый не может быть полностью уверен, что эти всплески связаны именно со сверхновыми, поскольку солнечные вспышки также могут быть причиной. Требуются дополнительные исследования других геологических источников, таких как ледниковые керны и отложения из океанского дна, чтобы сделать окончательные выводы.

Дальнейшее изучение связи между сверхновыми и атмосферой Земли может помочь человечеству подготовиться к предстоящим событиям. Это становится особенно актуальным ввиду того, что красный гигант Бетельгейзе, расположенный примерно в 700 световых годах от нас, должен вспыхнуть как сверхновая в течение следующих 100 000 лет.

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Напомним, астрономы впервые увидели рождение галактик . «Детские» галактики проливают свет на рождение Млечного Пути.