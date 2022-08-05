Космический Интернет и ровер: на Луну отправили орбитальный зонд

Исследователей Луны стало больше. Южная Корея запустила первый орбитальный зонд, который будет изучать спутник Земли.

Аппарат с названием "Данури", переводимый как "наслаждайся Луной", был запущен с помощью ракеты-носителя от компании Илона Маска.

Через 40 минут от старта зонд отделился и продолжил свое путешествие. А ракета успешно приземлилась на Землю, где ее смогут использовать повторно.

Об этом 5 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

На Луну корейский зонд прибудет в декабре. Он будет изучать спутник в течение года — в частности, протестует работу космического Интернета и найдет место для посадки ровера, который корейцы хотят прислать в 2030-м.

Если зонд с задачей справится, Южная Корея станет седьмым государством мира, участвующим в исследованиях Луны.

Южная Корея запустила первый орбитальный зонд для изучения Луны

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