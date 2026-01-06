Космический каннибализм: исследование выявило, что Луна ворует воздух у Земли

Луна ворует атмосферу Земли / Иллюстративное изображение

Реклама

Луна не просто вращается вокруг нас — она «питается» нашей планетой. Ученые выяснили, что спутник Земли тихо поглощает крошечные фрагменты атмосферы, и этот случай «космического каннибализма» стал возможным благодаря солнечному ветру и магнитному полю Земли.

О результатах исследования пишет Live Science.

Конец 20-летней теории

Еще со времен миссий Аполлон в 1970-х годах ученые находили в лунной почве (реголите) странные следы воды, углекислого газа, гелия и азота. Стало ясно, что часть этих веществ, в том числе ионы азота, прилетела из верхних слоев атмосферы Земли.

Реклама

С 2005 года господствовала теория, что это могло произойти лишь до того, как Земля сформировала свое магнитное поле (магнитосферу). Считалось, что магнитный щит должен блокировать утечку атмосферных частиц в космос. Однако новое моделирование показало обратное.

Магнитный «хвост» как трасса

Ученые объединили данные образцов «Аполлона» с компьютерными моделями и обнаружили, что передача ионов является самой большой, когда Луна проходит через «магнитный хвост» Земли. Это случается ежемесячно в полнолуние, когда Земля оказывается между Солнцем и спутником.

Линии магнитного поля в этом «хвосте» действуют не как барьер, а как невидимые магистрали. Они направляют заряженные частицы прямо к Луне, где оседают в почве. Этот процесс, вероятно, начался 3,7 миллиарда лет назад, когда сформировалась магнитосфера, и продолжается по сей день.

Капсула времени

Это открытие имеет огромное значение для науки. Оно означает, что лунная почва содержит образцы атмосферы древней Земли.

Реклама

«Сочетая данные о сохранившихся в лунной почве частицах с компьютерным моделированием… мы можем проследить историю атмосферы Земли и ее магнитного поля» — заявил соавтор исследования Эрик Блэкман, астрофизик из Университета Рочестера.

Теперь образцы, которые соберут во время предстоящих миссий, таких как программа NASA Artemis или китайские экспедиции, помогут восполнить пробелы в геологической истории нашей планеты.

«Наше исследование также может иметь более широкие последствия для понимания ранней утечки атмосферы на таких планетах, как Марс, который сегодня не имеет глобального магнитного поля, но имел его в прошлом, подобно Земле», — добавил ведущий автор исследования Шубхонкар Парамоник.

Напомним, ученые наконец-то выяснили, какое Солнце на самом деле . Исследователи классифицируют его как желтую карликовую звезду спектрального класса G2V, состоящую из раскаленного газа, превращающего водород в гелий.