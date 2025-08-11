Космический "код Морзе": ученые зафиксировали загадочный сигнал, не вписывающийся ни в какие модели

Неизвестный космический объект посылает на Землю странный сигнал каждые 44 минуты

Реклама

Каждые 44 минуты в 15 тысяч световых лет от Земли неизвестный объект посылает мощный сигнал, который длится две минуты. Это явление настолько необычно, что поначалу даже опытные астрономы не могли понять, что видят. Ученые уже добились определенного прогресса в расшифровке этого «космического кода Морзе».

Об этом пишет EcoNews.

Новый класс космических объектов

Первым загадочный пульс зафиксировал телескоп ASKAP в Австралии, известный своим огромным полем обзора. В тот же момент рентгеновская обсерватория NASA «Чандра» была нацелена на эту точку в небе, что позволило ученым впервые зафиксировать синхронное излучение радиоволн и рентгеновских лучей.

Реклама

«Вселенная говорила на двух языках одновременно», — отмечает издание.

После этих открытий объект получил название ASKAP J1832-0911. Он относится к чрезвычайно редкой группе так называемых длиннопериодических переходных объектов (LPT). В отличие от большинства пульсаров, излучающих сигналы каждые несколько секунд, LPT-объекты посылают импульсы с интервалами в несколько минут или даже часов. С 2022 года было обнаружено только 10 LPT-объектов, и это первый излучающий рентгеновские лучи.

Теории и загадки

Ученые выдвигают несколько гипотез по природе ASKAP J1832-0911. Основная из них — это экзотический тип магнетара, то есть невероятно плотное ядро мертвой звезды с магнитным полем, которое в триллионы раз сильнее земного. Другая идея состоит в том, что это бинарная система, где намагниченная звезда взаимодействует со своим «компаньоном».

Однако, как отмечает ведущий автор исследования Энди Ван, ни одна из этих теорий не объясняет всех особенностей явления ни точного времени, ни двойного излучения, ни стабильного цикла повторения.

Реклама

"Это не похоже на все, что мы видели раньше", - подчеркнул он.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования с помощью нескольких телескопов, которые будут работать одновременно, помогут разгадать эту тайну.

Напомним, ученые обнаружили черную дыру, которая является самой большой из когда-либо найденных — ее масса равна 36 миллиардам Солнца. Громадная черная дыра расположена в галактике Космическая Подкова, которая находится в пяти миллиардах световых лет от нашей планеты.