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Космический корабль NASA выполнил свою задачу и сбросил на Землю капсулу с образцами с астероида Бенну

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Космический корабль NASA выполнил свою задачу и сбросил на Землю капсулу с образцами с астероида Бенну

Мозаичное изображение астероида Бенну. Фото: NASA

Капсула уже коснулась Земли.

Капсула NASA с обломками астероида, которые могут содержать ключи к солнечной системе, приземлилась в пустыне Юты.

Корабль завершил свою миссию, длившуюся 7 лет, сообщили в NASA.

"Космический корабль NASA OSIRIS-REx выполнил свою последнюю задачу для этой миссии, выпустив свою капсулу с образцами на Землю", – пишут в космическом агентстве.

Это первая американская миссия возвращения образцов в своем роде и она откроет капсулу времени до начала нашей Солнечной системы.

Миссия NASA под названием OSIRIS-REx разрабатывалась более 10 лет. Космический корабль, запущенный в 2016 году, собрал образцы камней и пыли из околоземного астероида под названием Бенн в 2020 году. В эти выходные он прошел мимо Земли и отправил капсулу к месту посадки в удаленной Юте.

Напомним, приземление капсулы с драгоценным грузом NASA транслировало в прямом эфире в 10 утра по восточному времени (т.е. в 17:00 по Киеву) 24 сентября.

Образцы будут доставлены в стерильную комнату, чтобы убедиться, что образец надежно защищен от посторонних воздействий. Фактическое содержимое будет открыто 11 октября.

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Дата публикации
Просмотры
509
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