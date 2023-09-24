Космический корабль NASA выполнил свою задачу и сбросил на Землю капсулу с образцами с астероида Бенну

Капсула NASA с обломками астероида, которые могут содержать ключи к солнечной системе, приземлилась в пустыне Юты.

Корабль завершил свою миссию, длившуюся 7 лет, сообщили в NASA.

"Космический корабль NASA OSIRIS-REx выполнил свою последнюю задачу для этой миссии, выпустив свою капсулу с образцами на Землю", – пишут в космическом агентстве.

Ваш пакет был удален.



В #OSIRISREx шаблон возвращения capsule, расположенный в рок и пустой коллекции в космос из астероидов Бенну, был приведен в нынешнем clean room в Utah. 4.5-billion-year-old sample will soon head to @NASA_Johnson for curation and analysis. pic.twitter.com/Ke0PcDAKt0 — NASA (@NASA) September 24, 2023

Это первая американская миссия возвращения образцов в своем роде и она откроет капсулу времени до начала нашей Солнечной системы.

Миссия NASA под названием OSIRIS-REx разрабатывалась более 10 лет. Космический корабль, запущенный в 2016 году, собрал образцы камней и пыли из околоземного астероида под названием Бенн в 2020 году. В эти выходные он прошел мимо Земли и отправил капсулу к месту посадки в удаленной Юте.

Напомним, приземление капсулы с драгоценным грузом NASA транслировало в прямом эфире в 10 утра по восточному времени (т.е. в 17:00 по Киеву) 24 сентября.

Образцы будут доставлены в стерильную комнату, чтобы убедиться, что образец надежно защищен от посторонних воздействий. Фактическое содержимое будет открыто 11 октября.

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