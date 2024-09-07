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Космический корабль Starliner успешно вернулся на Землю без экипажа

Космический корабль Starliner успешно вернулся на Землю без экипажа

Космический корабль Starliner от Boeing вернулся на Землю / Фото: Associated Press

Сначала космическая миссия должна была длиться всего восемь дней.

Космический корабль Starliner Boeing отстыковался от Международной космической станции и успешно вернулся на Землю без экипажа 7 сентября.

Об этом сообщили в NASA.

Впервые в своей истории Boeing запустила МКС астронавтов 5 июня.

Ожидалось, что аппарат с командой вернется на Землю уже через восемь дней после стыковки со станцией, но во время полета возникла проблема с двигателями. Из-за этого возвращение экипажа на Starliner считали опасным.

Первую проблему Starliner обнаружили еще на Земле перед стартом – произошла утечка гелия в двигательной установке системы ориентации космического корабля. Утечка происходила через клапан, контролирующий давление в топливном баке. Во время полета такая же утечка произошла еще в пяти из 28 двигателей.

Астронавты Барри Уилмор и Суни Уильямс, вынужденные оставаться на Международной космической станции из-за проблем с кораблем Boeing Starliner, вернутся на Землю только в феврале 2025 года.

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