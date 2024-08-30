Космический корабль Starliner вернут на Землю в сентябре: экипаж оставят в космосе

Первоначально космическая миссия должна была длиться всего восемь дней.

Космический корабль Boeing Starliner планируют отстыковать от Международной космической станции 6 сентября. Его вернут на Землю, однако его экипаж вынужден остаться в космосе до февраля 2025 года.

Об этом сообщили в NASA.

NASA и Boeing завершили подробное изучение готовности к испытаниям и отстыковке Boeing Starliner и заявляют, что этому будет способствовать погода.

После отстыковки корабля Starliner понадобится около шести часов, чтобы приблизиться к посадочной зоне в Уайт-Сандс в Нью-Мексико (США). Корабль будет спускаться с парашютами и надутыми подушками безопасности, чтобы смягчить удар от приземления.

Эвакуационные группы в зоне приземления подготовят космический корабль к возвращению на завод Boeing Starliner в космическом центре Кеннеди NASA во Флориде (США).

Команды на земле могут дистанционно управлять космическим кораблем, если это понадобится.

Напомним:

Впервые в своей истории Boeing запустила на МКС астронавтов 5 июня.

Ожидалось, что аппарат с командой вернется на Землю уже через восемь дней после стыковки со станцией, но во время полета возникла проблема с двигателями. Из-за этого возвращение экипажа на Starliner считали опасным.

Первую проблему Starliner обнаружили еще на Земле перед стартом – произошла утечка гелия в двигательной установке системы ориентации космического корабля. Утечка происходила через клапан, контролирующий давление в топливном баке. Во время полета такая же утечка произошла еще в пяти из 28 двигателей.

Астронавты Барри Уилмор и Суни Уильямс, вынужденные оставаться на Международной космической станции из-за проблем с кораблем Boeing Starliner, вернутся на Землю только в феврале 2025 года.

Читайте также: