Космический корабль Starliner вернут на Землю в сентябре: экипаж оставят в космосе

Первоначально космическая миссия должна была длиться всего восемь дней.
Космический корабль Boeing Starliner планируют отстыковать от Международной космической станции 6 сентября. Его вернут на Землю, однако его экипаж вынужден остаться в космосе до февраля 2025 года.
Об этом сообщили в NASA.
NASA и Boeing завершили подробное изучение готовности к испытаниям и отстыковке Boeing Starliner и заявляют, что этому будет способствовать погода.
После отстыковки корабля Starliner понадобится около шести часов, чтобы приблизиться к посадочной зоне в Уайт-Сандс в Нью-Мексико (США). Корабль будет спускаться с парашютами и надутыми подушками безопасности, чтобы смягчить удар от приземления.
Эвакуационные группы в зоне приземления подготовят космический корабль к возвращению на завод Boeing Starliner в космическом центре Кеннеди NASA во Флориде (США).
Команды на земле могут дистанционно управлять космическим кораблем, если это понадобится.
Напомним:
Впервые в своей истории Boeing запустила на МКС астронавтов 5 июня.
Ожидалось, что аппарат с командой вернется на Землю уже через восемь дней после стыковки со станцией, но во время полета возникла проблема с двигателями. Из-за этого возвращение экипажа на Starliner считали опасным.
Первую проблему Starliner обнаружили еще на Земле перед стартом – произошла утечка гелия в двигательной установке системы ориентации космического корабля. Утечка происходила через клапан, контролирующий давление в топливном баке. Во время полета такая же утечка произошла еще в пяти из 28 двигателей.
Астронавты Барри Уилмор и Суни Уильямс, вынужденные оставаться на Международной космической станции из-за проблем с кораблем Boeing Starliner, вернутся на Землю только в феврале 2025 года.
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