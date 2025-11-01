"Космический океан" у черной дыры: астрономы нашли самый большой резервуар воды во Вселенной

Огромное облако водяного пара, окружающего квазар APM 08279+5255 / © NASA

Реклама

Астрономы обнаружили самый большой и самый отдаленный известный резервуар воды во Вселенной — это огромное облако водяного пара, окружающего квазар APM 08279+5255 на расстоянии более 12 миллиардов световых лет от Земли. Резервуар содержит колоссальное количество воды: в 140 триллионов раз больше, чем во всех океанах нашей планеты, и подтверждает, что вода существовала в значительных объемах, когда Вселенной было меньше 1,6 миллиарда лет.

Об этом пишет The Daily Galaxy.

«Космический океан» вокруг сверхмассивной черной дыры

Квазар, возле которого был найден этот «космический океан», является ярким, энергетическим ядром молодой галактики, питающейся сверхмассивной черной дырой. Сам квазар APM 08279+5255 излучает энергию, в тысячу триллионов раз превышающую энергию Солнца. Обнаруженный водяной пар окружает черную дыру в виде большого газового облака, которое простирается на сотни световых лет.

Реклама

Для обнаружения этого небольшого количества радио- и субмиллиметрового излучения из глубокого космоса ученые использовали комбинацию мощных телескопов: объединенный массив для исследований в миллиметровом диапазоне (CARMA) и интерферометр Плато де Бюр во Французских Альпах.

«Среда вокруг этого квазара абсолютно уникальна, поскольку она производит такую огромную массу воды. Это еще одна демонстрация того, что вода была распространена во всей Вселенной, даже на заре ее существования», — заявил Мэтт Брэдфорд, ученый Лаборатории реактивного движения NASA, возглавлявший одну из исследовательских групп.

Вода существовала раньше, чем считалось

Присутствие такого большого количества воды в столь отдаленную эпоху бросает вызов давним предположениям о сроках формирования молекул во Вселенной. До недавнего времени ученые считали, что сложные молекулы, например вода или угарный газ, не могли существовать в больших количествах так скоро после Большого взрыва.

Это открытие свидетельствует о том, что массивные галактики и сверхмассивные черные дыры уже тогда были «химически зрелыми», то есть способны создавать и поддерживать молекулярные строительные блоки, необходимые для формирования звезд и планет.

Реклама

Кроме того, исследование дает ключевое понимание того, как материя циркулирует галактиками. Когда квазар нагревает окружающий газ и пыль, он стимулирует химические реакции, производящие молекулы воды, а те, в свою очередь, питают процесс формирования звезд. Эта связь между активностью черной дыры и молекулярным разнообразием дает ученым новую основу для понимания эволюции галактик.

Дорожная карта для будущих миссий

Это открытие не только изменяет представление астрономов о космическом распределении воды, но и влияет на планирование будущих миссий. Обсерватории, например ALMA (Атакамский большой миллиметровый/субмиллиметровый массив) и JWST (Космический телескоп Джеймса Вебба), теперь имеют четкую «дорожную карту» для поиска подобных резервуаров в еще более ранние эпохи.

Картирование этих богатых водой сред может помочь определить, где именно со временем могли сформироваться планетарные системы, способные поддерживать жизнь. Это напоминает, что основные ингредиенты для жизни были записаны в саму структуру Вселенной с самого начала ее существования.

Напомним, на Луне обнаружили настоящие сокровища стоимостью триллиона долларов. Исследователи определили 38 кратеров как наиболее вероятные места концентрации залежей драгоценных металлов – платины, палладия и родия.