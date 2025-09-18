ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
638
Время на прочтение
1 мин

Космический шпион: ученые обнаружили загадочный объект, который годами следит за Землей

Ученые обнаружили загадочный космический объект 2023 FW13, который уже несколько десятилетий летит рядом с Землей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Планета Земля

Планета Земля / © Pixabay

Астрономы обнаружили астероид под названием 2023 FW13, который уже несколько десятилетий двигается рядом с Землей. Его называют «квазиспутником», потому что он летит рядом с нашей планетой, но не вращается вокруг нее, как Луна.

Об этом пишет T4.

Этот астероид летит вокруг Солнца, но гравитация Земли держит его рядом. Они вроде бы вместе «пляшут» в космосе.

Ученые считают, что этот танец продолжается с 2000 года и, по прогнозам ученых, продлится вплоть до 3700 года. Однако он очень маленький — всего 15 метров в диаметре, поэтому отправлять в него миссии нет смысла.

Объект, идентифицированный как 2023 FW13 / Random

Объект, идентифицированный как 2023 FW13 / Random

Ученые отмечают, что квазиспутники — не уникальное явление, однако 2023 FW13 отличается чрезвычайно длительным и устойчивым орбитальным взаимодействием. Это открытие имеет ключевое значение для моделирования орбитальной динамики и усовершенствования методов исследования близких к Земле астероидов.

«Итак, этот космический „спутник“ не является таинственным шпионом, а лишь еще одним увлекательным объектом, свидетельствующим об удивительных гравитационных взаимодействиях, формирующих нашу Солнечную систему», — отмечает Т4.

Ранее Европейское космическое агентство (ESA) представило первую в мире 3D-карту нашей галактики, созданную по данным миссии Gaia. Она охватывает более 44 миллионов звезд и позволяет виртуально исследовать пространство на расстоянии до 4 тысяч световых лет от Солнца.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Дата публикации
Количество просмотров
638
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie