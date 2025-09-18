- Дата публикации
Космический шпион: ученые обнаружили загадочный объект, который годами следит за Землей
Ученые обнаружили загадочный космический объект 2023 FW13, который уже несколько десятилетий летит рядом с Землей.
Астрономы обнаружили астероид под названием 2023 FW13, который уже несколько десятилетий двигается рядом с Землей. Его называют «квазиспутником», потому что он летит рядом с нашей планетой, но не вращается вокруг нее, как Луна.
Об этом пишет T4.
Этот астероид летит вокруг Солнца, но гравитация Земли держит его рядом. Они вроде бы вместе «пляшут» в космосе.
Ученые считают, что этот танец продолжается с 2000 года и, по прогнозам ученых, продлится вплоть до 3700 года. Однако он очень маленький — всего 15 метров в диаметре, поэтому отправлять в него миссии нет смысла.
Ученые отмечают, что квазиспутники — не уникальное явление, однако 2023 FW13 отличается чрезвычайно длительным и устойчивым орбитальным взаимодействием. Это открытие имеет ключевое значение для моделирования орбитальной динамики и усовершенствования методов исследования близких к Земле астероидов.
«Итак, этот космический „спутник“ не является таинственным шпионом, а лишь еще одним увлекательным объектом, свидетельствующим об удивительных гравитационных взаимодействиях, формирующих нашу Солнечную систему», — отмечает Т4.
