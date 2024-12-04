Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил древнейшие крупные галактики во Вселенной, которым 13,6 миллиарда лет

Возможно, во Вселенной существуют еще более старые галактики, но даже самый современный телескоп, например Джеймс Уэбб, пока не смог их обнаружить.

Космический телескоп " Джеймс Вебб " обнаружил пять самых древних известных галактик, существовавших через 200 миллионов лет после Большого взрыва. Это делает их на 90 миллионов лет моложе предыдущего рекордсмена. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Об этом пишет Live Science.

Телескоп Джеймс Уэбб превзошел собственный рекорд, обнаружив 5 новых кандидатов на звание древнейших галактик во Вселенной. Однако их статус требует подтверждения с помощью дополнительных наблюдений.

Он обнаружил галактики, существовавшие на самом раннем этапе истории Вселенной – через 200 млн лет после Большого взрыва. Ранее рекордсменом была галактика JADES-GS-z14-0, возникшая спустя 290 млн лет после этого события. Новые объекты имеют возраст 13,6 млрд лет, в то время как возраст Вселенной составляет 13,8 млрд лет.

Хотя свет от этих галактик путешествовал 13,6 млрд лет, из-за расширения Вселенной их настоящее расстояние значительно больше, но точно определить его сложно.

По словам ученых, они обнаружили одни из самых первых галактик во Вселенной, сформировавшихся примерно через 200 млн лет после Большого взрыва. Вероятно, таких объектов гораздо больше, но их еще предстоит найти. Интересно, что все пять галактик расположены около друг друга в одном регионе космоса.

Точный размер и массу этих галактик пока не удалось определить, поскольку они очень тусклые. Однако инфракрасные инструменты телескопа веб позволили их увидеть. Для этого астрономы также использовали эффект гравитационного линзирования: массивные объекты, как скопление галактик, искривляют пространство-время, позволяющее увеличивать и уродовать свет от более дальних объектов.

Этот процесс объясняется теорией относительности Эйнштейна, утверждающей, что гравитация изменяет геометрию пространства-времени, заставляя свет следовать искривленным траекториям, что позволило обнаружить эти давние галактики.

Свет от самых ранних галактик, обнаруженных телескопом Джеймс Уэбб, прошел через гравитационную линзу в виде ближайшей галактики Abell S1063. Ее гравитация значительно усилила этот свет, сделав тусклые, отдаленные объекты видимыми для наблюдений.

Если предварительные выводы астрономов подтвердятся, эти древние галактики помогут проверить теории формирования первых космических структур. Это также прольет свет на то, как материя впервые начала объединяться в большие системы в ранней Вселенной.

Напомним, новое исследование предлагает способ "подслушать" радиопереговоры между планетами вне Солнечной системы.

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