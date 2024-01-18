Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил самую древнюю и отдаленную черную дыру, которую когда-либо видели

Это открытие может стать огромным шагом вперед в понимании того, как сверхмассивные черные дыры достигли массы, эквивалентной массе Солнца в 6 миллионов раз больше массы Солнца на очень ранних этапах образования Вселенной.

Международная команда астрономов с помощью космического телескопа James Webb ("Джеймс Уэбб") обнаружила самую отдаленную от Земли и старейшую из известных черную дыру.

Об этом сообщает Space.com.

Черная дыра расположена в древней галактике GN-z11 в 13,4 миллиардов световых лет от Земли. Она образовалась спустя 400 миллионов лет после Большого взрыва.

По сообщению, черная дыра, обнаруженная благодаря телескопу ESA/NASA/CSA James Webb, уже имела на ранней стадии развития Вселенной массу примерно в 6 миллионов раз больше массы Солнца.

"Нам нужно рассмотреть другие способы их формирования. Очень ранние галактики были очень богаты газом, поэтому они — своего рода буфет для черных дыр", — говорится в сообщении Роберто Майолино из Департамента физики Кембриджского университета.

Отмечается, что размер сверхмассивных черных дыр, образовавшихся менее 1 миллиарда лет после Большого взрыва, противоречит текущей теории их образования, согласно которой первичная масса черной дыры не может в миллионы или миллиарды раз превышать массу Солнца.

"Это будто видишь семью с двумя подростками высотой под два метра каждый, но с ними тоже идет малыш такой же ростом. Как малыш стал таким высоким? То же самое касается сверхмассивных черных дыр во Вселенной. Как они так быстро стали такими массивными?" ." — удивляются специалисты.

В то же время они называют открытие самой отдаленной от Земли и старейшей из известных черной дыры "гигантским прыжком вперед" для науки о черных дырах.

Осенью 2023 года в NASA создали яркие изображения 5 отдаленных уголков Вселенной. На опубликованных изображениях Центр галактики Млечный Путь напоминает розовое, оранжевое, красное и фиолетовое облако, усеянное несколькими блестящими шарами света.

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