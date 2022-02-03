Это один из важных шагов.
Космический телескоп James Webb успешно включил все научные инструменты, включая его основную камеру ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam).
Об этом сообщает SciTechDaily.
Отмечается, что это один из важных шагов, включающих отключение нагревателей, чтобы начать длительный процесс охлаждения инструментов и выравнивания зеркал телескопа. Эти процессы продлятся в течение нескольких месяцев для начала полноценной работы аппарата.
Нагреватели сохраняли оптику телескопа в тепле, чтобы обезопасить ее от конденсации воды и льда. Команда должна отключить их, чтобы инструменты остыли до температуры, позволяющей инфракрасным детекторам улавливать дальние объекты.
Специалисты ожидают, что главная камера NIRCam остынет до температуры -244 градуса по Фаренгейту (-153 градуса по Цельсию) в конце этой недели. После этого ученые приступят к процессу выравнивания 18 сегментов зеркала телескопа, чтобы они работали как единая зеркальная поверхность.
Ориентиром станет звезда HD84406, на которую наведут инструменты телескопа. Ее сфотографирует камера NIRCam. Затем телескоп создаст 18 размытых точек света, что в результате станет сфокусированным изображением одной звезды.
Напомним:
Крупнейший телескоп NASA "Джеймс Уэбб" (James Webb) вышел на окончательную орбиту в полутора миллионах километрах от Земли. Первые научные данные аппарат предоставит уже в июне.
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