Космический телескоп показал закрученную в спираль галактику с гигантской черной дырой

Ядро галактики было бы не столь ярким, если бы там располагались только звезды.

Космический телескоп "Хаббл" показал спиральную галактику IC 4709, которая в 240 миллионах световых лет от Земли.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Выяснилось, что закрученный спиралью диск галактики наполнен звездами и полосами пыли, а вокруг светится слабое гало.

"Ядро галактики было бы не таким ярким, если бы там располагались только звезды, там гигантская черная дыра, масса которой в 65 миллионов раз превышает массу нашего Солнца", — говорится в сообщении.

Спиральная галактика IC 4709

В то же время газовый диск вращается по спирали вокруг черной дыры и наконец попадает в нее.

"При этом газ сбивается вместе и нагревается во время вращения. Поскольку он достигает высоких температур, то выдает огромное количество электромагнитного излучения ", – добавили в сообщении.

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